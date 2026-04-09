Chivas es el mejor equipo de todo el Clausura 2026, no solamente por sus buenos resultados que lo tienen en la cima de la tabla de posiciones, sino también por el desempeño que está demostrando el equipo jornada a jornada bajo la tutela de Gabriel Milito.

Sin embargo, la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo ocasionaría que el Guadalajara pierda a varios elementos para la Liguilla, por lo que muchos especialistas dudan que puedan mantener ese estilo de juego durante la Liguilla.

Sin embargo, el legendario exjugador del América, Cesilio de los Santos, está convencido de que las bajas por el Tricolor no mermarán el rendimiento del chiverío, por lo que los mantiene como los candidatos más fuertes al título de la Liga MX.

“Es el equipo que mejor permutas así en este futbol, hoy. El que mejor entiende la manera de jugar. Más allá de que puedas quitar a los 4 jugadores, es un equipo que juega de memoria. El futbol se juega de memoria y cuando tú mecanizas esos movimientos, la gente que trabaja en el plantel lo debe de tener claro.

“Me parece que no va a sufrir. Estamos hablando mucho de que va a sufrir, pero me parece que no. Hoy te lo digo que sí (seguirá siendo el candidato 1 al título pese a bajas en Liguilla)“, explicó el exdefensor del América en Fox Deportes.

¿Quiénes son los jugadores de Chivas que podrían ir al Mundial 2026?

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Armando González

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres del Clausura 2026?

El choque correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026 entre el Rebaño y los felinos se llevará a cabo el próximo sábado 11 de abril en la cancha del Estadio Universitario en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.