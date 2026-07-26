El "Piojo" Alvarado llega inspirado tras darle el triunfo a Chivas ante Juárez y buscará volver a marcar la diferencia frente a Puebla.

La victoria sobre Bravos de Juárez no solo significó los primeros tres puntos del Torneo Apertura 2026 para Chivas. También confirmó que Roberto Alvarado atraviesa un momento futbolístico que puede marcar la diferencia de cara a la visita a Puebla, ,donde el “Piojo” llega como el futbolista más determinante del Rebaño Sagrado.

Ante Bravos de Juárez, el seleccionado mexicano volvió a aparecer cuando el equipo más lo necesitaba. Después de un encuentro en el que el Club Deportivo Guadalajara generó múltiples oportunidades sin lograr romper el cero, Roberto Alvarado aprovechó una asistencia de Ricardo Marín para marcar el gol del triunfo en el tiempo de compensación y darle a Chivas su primera victoria del campeonato.

Más allá de la anotación, el atacante volvió a ser el principal referente ofensivo. Participó constantemente en la elaboración del juego, buscó asociarse con Jordan Carrillo, Luis Romo y Armando González, además de ser uno de los jugadores que más intentó desequilibrar en el último tercio del campo. Esa influencia lo mantiene como la pieza alrededor de la cual gira buena parte del ataque del cuadro de Gabriel Milito.

Otro aspecto que ilusiona es que el “Piojo” parece adaptarse cada vez mejor a la idea futbolística del estratega argentino. Gabriel Milito le ha dado libertad para moverse por distintos sectores del frente de ataque, una situación que potencia su capacidad para aparecer entre líneas, generar espacios y convertirse tanto en asistidor como en finalizador de las jugadas.

El compromiso frente a Puebla representará una prueba diferente para el Rebaño Sagrado. Jugar como visitante exigirá mayor equilibrio y eficacia en las oportunidades que genere, dos aspectos en los que Roberto Alvarado suele asumir el protagonismo.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Puebla?

Cabe mencionar que el partido del Club Deportivo Guadalajara ante Puebla, correspondiente a la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026, se llevará a cabo el sábado 1 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Azteca Deportes.