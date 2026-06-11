La casa de las Chivas por fin albergó un partido oficial de Copa del Mundo, cumpliendo el sueño de Jorge Vergara.

El sueño de Jorge Vergara se cumplió este jueves 11 de junio, cuando el Estadio Akron se convirtió, oficialmente, en sede de un partido de una Copa del Mundo para albergar el duelo entre Corea del Sur y Chequia como parte del Grupo A.

Tal y como se esperaba, el terreno de juego estaba en perfectas condiciones, al igual que el inmueble, por lo que faltaba era la fiesta que pondrían los aficionados que se dieron cita a la casa de las Chivas para este compromiso.

Al igual que en la Ciudad de México, las filas para ingresar fueron interminables para que los asistentes pudieran ingresar al recinto, en donde poco a poco los aficionados fueron tomando sus asientos para disfrutar del espectáculo que brindaron asiáticos y europeos.

Afortunadamente, Corea del Sur y Chequia brindaron espectáculo, por lo que aficionados de ambas selecciones lograron celebrar goles de su equipo, demostrando la esencia del futbol; sin embargo, los asiáticos lograron dar la vuelta y quedarse con el triunfo.

Las mejores imágenes del debut del Estadio Akron en una Copa del Mundo

Aficionados de Corea “invadieron” Guadalajara (IMAGO 7)

Altos mandos de la FIFA en un palco del Estadio Akron (IMAGO 7)

Selecciones saltan al campo (IMAGO 7)

Selección de Chequia antes del partido (IMAGO 7)