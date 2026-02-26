Uno de los jugadores que Chivas perdió antes del Clásico Nacional es Luis Romo, pieza fundamental en el equipo de Gabriel Milito. En medio de este contexto, Javier Aguirre ventiló que al capitán del Guadalajara la lesión es de seis a ocho semanas de recuperación, por lo que no estará presente en el Clásico Tapatío.

No hay dudas de que Romo representó una baja muy importante para el Rebaño Sagrado debido a que era el eje al momento de defender como así también al momento de salir a balón controlado. Desde su posición el Guadalajara comenzó a construir jugadas que finalizaron en goles de Armando González.

Una de las grandes preguntas que toda la afición de Chivas se hace es cuando se dará el regreso de Luis Romo a los campos de juego. Ayer en conferencia de prensa el Vasco Aguirre dio a conocer cuánto le queda de recuperación al capitán rojiblanco.

Luis Romo le queda más tiempo de recuperación. (Foto: IMAGO7)

“Romo se nos rompió para seis u ocho semanas”, reveló el entrenador de la Selección Mexicana tras la victoria ante Islandia. De esta manera, teniendo en cuenta que se lesionó el pasado 7 de febrero ante Mazatlán, su regreso se daría entre el 21 de marzo y el 5 de abril, por lo que podría regresar ante Rayados de Monterrey por la jornada 12 o ante Pumas por la 13.

¿Qué bajas tendrá Chivas para el Mundial 2026?

Todo indica que Chivas tiene aseguradas tres bajas para el Mundial 2026 son Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado. A ellos se le podrían sumar Armando González, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez. A ellos se le podrían sumar Bryan González por la lesión de Mateo Chávez.