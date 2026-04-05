El Club Deportivo Guadalajara empató en el último minuto ante Pumas gracias a un gol agónico de Armando González por la vía penal, luego de una falta de Rubén Duarte sobre Roberto Alvarado.

El árbitro del encuentro tuvo que apoyarse del VAR para señalar la pena máxima, faltando poco tiempo para que terminara el encuentro, donde el conjunto universitario lo estaba ganando 1-2.

Cabe mencionar que minutos antes, “Hormiga” González recortó distancia con un potente cabezazo, donde Keylor Navas no pudo hacer nada para evitar el primero del Rebaño Sagrado.

¿Cuántos goles lleva Armando González en el Torneo Clausura 2026?

Después de 13 fechas disputadas en el Torneo Clausura 2026, Armando González suma 12 goles, donde sus víctimas han sido: Pachuca, Querétaro, Atlético de San Luis, Mazatlán, América, León, Atlas, Santos Laguna en dos ocasiones, Rayados de Monterrey y ahora a Pumas.