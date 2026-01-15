Chivas está convertido en el equipo más solido y equilibrado de toda la Liga MX, no solo por su arranque con dos triunfos en fila, sino también por su solvencia defensiva que no ha recibido ni un gol, por lo que Javier Aguirre tiene la mirada puesta en la escuadra rojiblanca.

El Vasco decidió llamar a ocho jugadores del Guadalajara para los próximos duelos amistosos contra Panamá y Bolivia; sin embargo, hay personas que consideran que otros jugadores rojiblancos también merecían una oportunidad en el Tricolor, en donde Efraín Álvarez es uno de los más mencionados.

Sin embargo, el comunicador David Medrano tiene otra perspectiva, por lo que está convencido de que en el Rebaño sí hay un jugador olvidado por la Selección y se trataría de José Castillo, a quien considera el mejor zaguero del conjunto tapatío.

¿Hay futbolistas olvidados? Por supuesto (…) José Castillo, para mi, el mejor defensor que tiene Chivas. ‘Utility’, como dicen en el beisbol, porque te puede jugar de central, de lateral por izquierda o lateral por derecha.

“Ya lo llamó el Vasco Aguirre el año pasado en aquella gira en Argentina y Brasil; sin embargo, ahora no lo tomó en cuenta”, explicó el comunicador en su video de YouTube.

Convocatoria completa de México para amistosos con Panamá y Bolivia

Luis Malagón

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Richard Ledezma

Jorge Sánchez

Víctor Guzmán

Israel Reyes

Ramón Juárez

Eduardo Águila

Everardo López

Jesús Gallardo

Bryan González

Luis Romo

Erik Lira

Denzell García

Iker Fimbres

Carlos Rodríguez

Kevin Castañeda

Obed Vargas

Marcel Ruiz

Brian Gutiérrez

Diego Lainez

Roberto Alvarado

Gilberto Mora

Ángel Sepúlveda

Germán Berterame

Armando González

¿Cuándo serán los partidos de México contra Panamá y Bolivia?

El Tricolor tendrá algunos ensayos antes de la Copa del Mundo, en donde el primero será contra los Canaleros el próximo 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández, mientras que el segundo duelo contra los bolivianos será el domingo 25 de enero en el Estadio Olímpico.