Uno de los futbolistas que Chivas busca vender para el siguiente torneo es Érick Gutiérrez, quien no entra en planes de Milito. Sin embargo, el Guadalajara ganaría mucho dinero con su venta a Atlas.

En las últimas horas José María Garrido informó que el Guadalajara podría vender a Érick Gutiérrez a Atlas para el Apertura 2026. No hay dudas de que Chivas no quiere ganar millones de dólares con su venta, sino más bien el brutal salario que hoy gana Guti en Verde Valle.

Es un hecho que el mediocampista formado en Pachuca no va a tener minutos con Gabriel Milito, quien decidió cepillarlo por no aceptar que iba a ser suplente. A falta de un año para que acabe el contrato del técnico argentino y ya que quiere seguir con su carrera, es un hecho que el futbolista va a salir.

En las últimas horas se dio a conocer que Érick Gutiérrez podría salir de Chivas rumbo a Atlas para el Apertura 2026. “Desde la trinchera rojinegra no niegan el interés en el jugador de Los Mochis. Fuentes cercanas a la directiva rojiblanca confirman que Atlas no ha presentado una oferta formal, pero en el entorno del futbolista no descartan que Guti se quede a vivir en Guadalajara, tomando en cuenta el proyecto interesante que se avecina en Atlas, con los nuevos dueños”, reveló Chema Garrido en Claro Sports.

Érick Gutiérrez buscaría salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por Chema, el conjunto rojinegro podría buscarlo debido a que se daría la salida de Aldo Rocha para el siguiente torneo. A su vez, para Guti y su familia no implicaría salir a otra ciudad.

La millonaria suma que Chivas ganaría con la venta de Érick Gutiérrez

Es un hecho que Chivas no va a recuperar lo invertido con Érick Gutiérrez, por quien pagó seis millones de dólares. Sin embargo, el Guadalajara ganaría una buena cantidad de dinero en el sueldo debido a que se estima que se gana un millón de dólares al año. De esta manera, el Rebaño Sagrado lograría bajar la masa salarial y tendría más dinero para ofrecer otro tipo de salario a otro jugador con el que se busque reforzar.