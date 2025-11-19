Raúl Rangel está dando pasos firmes para convertirse en un referente, no solamente de Chivas, sino también de la Liga MX, por lo que está peleando palmo a palmo por la titularidad en la Selección Mexicana de cara al Mundial del 2026.

El Tala tuvo una brillante actuación en la Fecha FIFA, demostrando que cuenta con la madurez y la calidad para resguardar de forma adecuada el arco del Tricolor en la justa de naciones más importante del planeta, por lo que poco a poco es más reconocido por los aficionados.

Una prueba de que el portero del Guadalajara ya es de élite en México es el trato que tiene con la leyenda de la portería nacional, Jorge Campos, con quien fue captado en video bromeando durante el calentamiento antes del compromiso contra Paraguay.

En dicha grabación se mostró una divertida conversación entre el Inmortal y el guardameta del chiverío, en donde el portero rojiblanco hizo una broma por la que tuvo que salir corriendo antes de que el mítico exportero lo alcanzara para darle un golpe amistoso.

Hay que recordar, que el seleccionador nacional, Javier Aguirre, decidió darle rotación a sus porteros, por lo que contra los guaraníes decidió utilizar a Luis Ángel Malagón, quien volvió a generar críticas por su rendimiento y desconfianza.

¿Javier Aguirre tiene más opciones para la portería?

Durante los años recientes se han utilizado a varios cancerberos; sin embargo, todo parece indicar que la carrera por la titularidad es exclusiva de los cancerberos del Guadalajara y del América, ya que los demás porteros como Memo Ochoa, Carlos Acevedo, Álex Padilla, entre otros, han quedado atrás.