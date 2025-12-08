Chivas ya se encuentra enfocada en la preparación del Clausura 2026 y, aunque lo más mediático han sido los fichajes en los que trabaja la Dirección Deportiva, Gabriel Milito también está ajustando cada detalle para su segundo torneo al frente del Rebaño. El técnico argentino planea aplicar todo lo aprendido en su primer semestre, especialmente aquellas lecciones que tuvo que asimilar “a la mala” durante la Liguilla.

En la serie contra Cruz Azul quedó claro algo que se repitió durante toda la fase regular: el Guadalajara necesita aprovechar mejor sus oportunidades de gol. De poco sirve dominar al rival cuando ese dominio no se refleja en el marcador, situación que también ocurrió en el duelo de la fase regular ante la Máquina. La falta de contundencia volvió a pasar factura en el momento más importante.

Chivas tuvo varias oportunidades ante Cruz Azul.

Los números respaldan la sensación general: Chivas generó más Goles Esperados (xG) que Cruz Azul en ambos partidos de los cuartos de final, pero aun así no pudo imponerse ni en la ida ni en la vuelta. De hecho, dentro del plantel se reconoció que Armando González pudo haber marcado más goles durante la fase regular, pero dejó escapar oportunidades claras que pudieron alejarlo del Campeonato de Goleo.

Incluso en los encuentros ganados de forma contundente, como las goleadas ante Atlas y Monterrey, el equipo falló en “rematar” a sus rivales. Los Zorros lograron anotar un gol y los Rayados dos, situaciones que —tal como se advirtió previo a la Liguilla— pueden pesar de forma decisiva en fases de eliminación directa, donde cada detalle cuenta.

Chivas empezará pronto la pretemporada del Clausura 2026

El Guadalajara regresará a los trabajos la próxima semana para iniciar su pretemporada, en la que comenzará la preparación física rumbo al Clausura 2026, torneo que arranca el 9 de enero. Con una idea de juego más consolidada y las lecciones bien aprendidas del semestre anterior, el Rebaño Sagrado apunta de nuevo a pelear por el título, uno que parece estar cada vez más cerca de regresar a Verde Valle.