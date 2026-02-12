Este sábado Chivas recibe al Club América en el Clásico Nacional, un partido clave para ambos equipos y que ninguno quiere perder. Sin embargo, los números no mienten, y el Guadalajara llega como amplio favorito a quedarse con los tres puntos, no solo por los resultados recientes, sino por el funcionamiento colectivo que ha mostrado en el Clausura 2026.

Para darle un enfoque objetivo al análisis, podemos comparar a ambos equipos con datos de StatsBomb. En el apartado ofensivo, Chivas ha sido claramente superior al América, algo que se refleja en sus cinco victorias consecutivas y en su mayor generación de peligro. En contraste, las Águilas apenas han marcado tres goles en cinco partidos, una cifra muy baja para cualquier equipo, aun más de su jerarquía.

Chivas es muy superior al América en ofensiva.

En la parte defensiva, el panorama es más equilibrado, pero con matices importantes. América permite menos disparos de alto peligro, pero Chivas concede menos tiros directos a la portería de Raúl Rangel y además destaca por su presión alta y recuperación de balón, un aspecto clave para controlar los partidos desde el mediocampo.

En defensiva, ambos equipos son muy similares.

Eso sí, en el fútbol los antecedentes muchas veces pasan a segundo plano cuando rueda el balón. En un Clásico Nacional todo puede cambiar en 90 minutos, razón por la cual los jugadores del Rebaño Sagrado no se confían ni del América ni de ningún rival. Aun así, es inevitable ilusionarse con un sexto triunfo consecutivo, sobre todo considerando lo mostrado por el equipo en este semestre.

Jugar de local, otra ventaja para Chivas en el Clásico Nacional del Clausura 2026

Otra ventaja importante para Chivas es que el Clásico se jugará en el Estadio Akron. El apoyo de la afición y la comodidad de jugar en casa pueden marcar la diferencia, pero también el factor físico será clave. El Guadalajara llegará con ocho días de descanso, mientras que el América tendrá apenas dos días de recuperación tras jugar a media semana, un detalle que podría inclinar aún más la balanza a favor del Rebaño Sagrado.