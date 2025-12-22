Ángel Sepúlveda se convirtió en el segundo refuerzo de Chivas para el Clausura 2026, un delantero que llega al Guadalajara luego de firmar un gran año con Cruz Azul. Si bien su arribo apunta a complementar la delantera del Rebaño Sagrado, considerando que Armando González es visto como el futuro del equipo, el Cuate tiene mucho que aportar tanto dentro como fuera de la cancha gracias a su experiencia y liderazgo.

Aunque Chivas le ofreció un contrato por dos años más y un aumento del salario que percibía en La Máquina, la decisión final de Sepúlveda no fue únicamente económica. Para que terminara de dar el sí al Guadalajara fue clave la intervención de un jugador del plantel: Luis Romo, con quien compartió vestidor y quien habría sido el encargado de hablarle a detalle del proyecto que encabeza Gabriel Milito.

Las imágenes de la pretemporada parecen confirmar esa cercanía, ya que en varias publicaciones del Club se puede ver a Romo y Sepúlveda entrenando juntos, sonrientes y con una clara buena relación. Un vínculo que ya dio resultados en Cruz Azul y que ahora se espera que rinda frutos iguales o incluso mayores en Chivas, bajo el mando del estratega argentino que pidió expresamente la llegada del Cuate.

Luis Romo, por su parte, se ha convertido en una pieza clave del Guadalajara con Gabriel Milito, quien lo reconvirtió en defensa central y le otorgó un rol muy importante en la salida de balón desde el fondo. Esa lectura táctica y liderazgo dentro del campo podrían ser determinantes para potenciar también el rendimiento de Ángel Sepúlveda dentro del nuevo esquema rojiblanco.

Ángel Sepúlveda podría tener minutos en el Chivas vs Irapuato, al igual que Ricardo Marín

Ángel Sepúlveda ya trabaja al parejo del equipo en la pretemporada en Barra de Navidad, por lo que es muy probable que pueda debutar en el amistoso ante el Irapuato. Esto cobra relevancia considerando que Armando González podría seguir siendo el titular, pero buscaría arriesgarlo lo menos posible a una lesión, lo que abriría la puerta para que tanto el Cuate como Ricardo Marín sumen minutos en este primer duelo de preparación.