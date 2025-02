No serán días fáciles para las Chivas de Guadalajara previo a su estreno en la Concachampions 2025 frente al Cibao. El Rebaño viene de empatar ante Querétaro en su propia casa y apenas ha ganado uno de sus cinco partidos por la Liga MX. Además, el cierre del mercado también molesta a la afición, pues una vez más no se hizo la inversión que se esperaba.

La presión irá en alza para el entrenador español, Óscar García, en caso de que los resultados sigan sin aparecer. Para peor, en el último día de mercado, Chivas tampoco fue capaz de cerrar el fichaje de Alan Montes, el defensa que buscó de último momento proveniente de los Rayos de Necaxa.

No hubo acuerdo entre Chivas y Necaxa por Alan Montes

Alan Montes no será refuerzo de Chivas (Getty Images)

Tras un día de extensas negociaciones, finalmente el Rebaño no pudo concretar su cuarto fichaje. El mercado de la Liga MX llegó a su fin y Chivas se quedó sin el defensa central de 24 años, Alan Montes. Primero se intentó un préstamo, algo que no convenció a Necaxa; luego, se lanzó una oferta de 2,5 millones de dólares, pero los Rayos pretendían una suma de 4 millones, por lo que el hermano del Cachorro no llegará a Verde Valle.

Directiva de Chivas respalda a Óscar García

Luego del empate frente a Querétaro, surgieron rumores de que un sector de la directiva comenzaba a perder la paciencia con Óscar García. Sin embargo, el periodista David Medrano informó: “La directiva se encuentra tranquila hasta hora con el proyecto de García Junyent porque consideran que de alguna forma es que forma parte del riesgo de haber apostado a un técnico con un desconocimiento del medio y del plantel”. Además, en Verde Valle verían con buenos ojos la confianza que se le está dando a varios juveniles.

Luis Romo corría riesgo de lesión

Luis Romo no tuvo minutos ante Querétaro (Getty Images)

Una de las sorpresas que se llevó la afición ante los Gallos Blancos fue el hecho de que Luis Romo no tuviera participación. El mediocampista, fichaje estelar del Rebaño, fue a la banca pero ni siquiera ingresó algunos minutos en la segunda mitad, algo que se debió a los datos físicos que obtenía el cuerpo técnico y las recomendaciones del médico. Según explicó Manel Ruano en conferencia de prensa, había riesgo de lesión y por eso se decidió resguardar a Romo.

Aplastante goleada de Chivas Femenil

Después de tres encuentros sin ganar y de sufrir su primera derrota en el torneo frente a Monterrey, Chivas Femenil se recuperó con una gran goleada por 8-0 en su visita a Mazatlán. Boyi Iturbide (2), Ivonne González (2), Alicia Cervantes, Carolina Jaramillo, Joselyn De La Rosa y Kimberly Guzmán fueron las autoras de los goles. Con este resultado, las dirigidas por Antonio Contreras se ubican en el sexto lugar, con 11 unidades en seis jornadas.