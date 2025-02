Las Chivas de Guadalajara no pudieron contra los Gallos Blancos de Querétaro. Por la Jornada 5 del Clausura 2025, el Rebaño igualó 1-1 y se despidió entre abucheos. La afición comienza a perder la paciencia con Óscar García, entre otras cosas por los reiterados cambios que hace en la alineación. Esta vez, el que se quedó sin jugar fue Luis Romo.

En los últimos encuentros había llamado la atención el hecho de que Fernando Beltrán no sumara minutos y sí lo hiciera, en esa posición, Omar Govea. Esta vezel cuerpo técnico redobló la apuesta, ubicando al ex Rayados como titular, por delante no sólo del Nene, sino también del flamante fichaje Luis Romo.

¿Por qué no jugó Luis Romo contra Querétaro?

En conferencia de prensa, este fue uno de los temas que se le consultaron a Manel Ruano, el auxiliar de Óscar García que se hizo cargo del equipo. Y en definitiva, el ayudante arrojó claridad sobre el caso de Luis Romo, quien se quedó en la banca sin ingresar ni un sólo minuto ante Gallos.

“Tenemos una plantilla amplia, creo que tres partidos en diez días son muchos. Hay jugadores que actualmente no tenemos cambios. Por Luis, logicamente hemos tratado de sacar el equipo más competitivo con los datos físicos que teníamos y con las ideas que el doctor nos daba porque había riesgo de lesión y no podíamos utilizar algunos nombres, entre ellos Luis”, dijo Ruano sobre Romo, quien al parecer no estaba en condiciones físicas.

¿Cuántos minutos jugó Luis Romo en Chivas?

Luis Romo venía de jugar 90′ vs. Tigres y 68′ vs. León (Getty Images)

La explicación de Ruano sobre Romo resulta entendible si es que había riesgo de lesión, aunque no deja de ser llamativa, ya que el mediocampista proveniente de Cruz Azul no tiene tantos minutos acumulados con Chivas.

Si bien es cierto que jugó sábado y martes contra León, sólo en el primero de estos completó los 90‘. Anteriormente, había hecho su debut jugando la media hora final frente a Necaxa, mientras que en la visita a la Fiera salió reemplazado a los 68’. En total, Romo acumula 176 minutos con la playera del Rebaño.