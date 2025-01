Una vez más, las Chivas de Guadalajara no logran firmar un buen inicio de certamen en la Liga MX. El Clausura 2025 encuentra al Rebaño con apenas una victoria en cuatro presentaciones. La reciente derrota frente a León encendió las alarmas entre los aficionados, que ya cuestionan algunas decisiones del entrenador Óscar García Junyent. Entre ellas, la más nombrada es la suplencia de Fernando Beltrán.

El Nene pasó de ser un jugador fundamental en la estructura de Chivas, a quedarse sin ingresar en dos partidos consecutivos por decisión de Óscar García. Al entrenador parece no gustarle el juego de Beltrán, a quien sólo puso como titular en la visita a Necaxa, por la Jornada 2. Pero incluso aquel día hizo ruido el rol que el estratega español le asignó al mediocampista, a quien ya había improvisado como extremo en un amistoso de pretemporada.

En los últimos dos juegos, García prefirió darle la chance a otro mediocampista como Omar Govea, quien ha tenido pocas actuaciones destacables desde su llegada al Rebaño. El ex Rayados no había podido mostrarse en pretemporada por una lesión, pero no es habitual ver a un jugador con la jerarquía de Beltrán quedarse sin minutos durante dos encuentros completos.

¿Falta de compañerismo? El gesto del Nene Beltrán que habría molestado a Chivas

Sin embargo, también hay rumores de que la suplencia del Nene Beltrán no sólo estaría relacionada a cuestiones futbolísticas. Y es que al mismo tiempo, surgen versiones de que el futbolista de 26 años estaría molesto con su situación actual dentro de la plantilla. En redes sociales, un video deja expuesto a Beltrán, al ser el único compañero que no se paró para saludar a Daniel Flores en su reciente debut con lesión ante Tigres UANL.

El lateral izquierdo abandonó muy rápido el campo de juego y salió visiblemente afectado, por lo que tras su salida para dar ingreso a Mateo Chávez, toda la banca rojiblanca se acercó para darle ánimos y consolarlo. Con excepción de Fernando Beltrán, quien no se movió de su asiento en el banquillo rojiblanco.

“La gota que rebalsó el vaso, fue el tema de no salir a apoyar al compañero caído, a Daniel Flores. Su debut duró 12 minutos. Cuando salió del campo se paró asbolutamente toda la banca a brindarle su apoyo. A decirle ‘echale ganas’, todo ese tipo de cosas. El Nene no fue. Se quedó sentadote en la banca. Y esto segun lo que me contaban, no fue bien visto por parte del cuerpo técnico, que de todo se da cuenta”, relató César Huerta.

Nene Beltrán es vinculado a Tigres UANL, donde le espera Veljko Paunovic

Asimismo, la falta de protagonismo de Fernando Beltrán hace que reaparezcan los rumores de su posible fichaje por Tigres UANL. En la columna Sancadilla de Grupo Reforma, sostienen: “Hay alguien que sigue suspirando por él: Veljko Paunovic. El técnico serbio quiere sí o sí a Beltrán en Tigres.

“No hay que olvidar que fue Paunovic quien logró que Beltrán se volviera un jugador más determinante, lo que derivó en aquella frase, luego de eliminar al América: “a muerte con usted”, insiste dicho medio. Aunque según César Huerta, reportero de Diario As, en Chivas aseguran que no están buscando negociar al Nene Beltrán, quien podría tener su chance en los próximos partidos del Rebaño Sagrado.