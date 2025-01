Lo que sucede con Fernando Beltrán en las Chivas de Guadalajara le ha dado un giro de 180 grados al mediocampista, quien está viviendo un deja vù de lo que sufrió con Victor Manuel Vucetich hace tres años, donde fue relegado a la banca sin mayores explicaciones, tal y como ha sucedido ahora con Óscar García.

El volante del Rebaño Sagrado incluso ha sido capitán del equipo de sus amores, sin embargo esto no ha sido suficiente motivo para que el técnico español lo tenga considerado como una segunda opción en el centro de la cancha, ya que Omar Govea ha quedado por encima del Nene y esto se vio reflejado desde el sábado pasado en el partido ante Tigres donde no jugó al igual que frente a León.

¿El futuro de Beltrán se tambalea en Chivas?

Desde que Veljko Paunovic llegó a los Tigres de la UANL se incrementaron las versiones de que tenía en mente a Fernando Beltrán como uno de sus refuerzos bomba para fortalecer el medio campo de los felinos, por lo que ahora no sería descabellado pensar en que los universitarios retomen el interés para evitar lo que le espera al mediocampista en la banca de Chivas.

Beltrán no ha tenido la confianza de García Junyet. FOTO: IMAGO7

“Para su mala suerte, el español lo descartó desde la pretemporada al colocarlo como extremo por derecha, una posición en la que evidentemente no podía rendir al máximo. Si de por sí, en el mediocampo, luego de 60 minutos ya le cuesta un mundo, imaginen como extremo… un desperdicio. Con la llegada de Luis Romo, su destino quedó prácticamente sellado: suplente. De hecho, ya ni siquiera es considerado para los cambios”.

“Lo curioso es que, mientras para Óscar García, “El Nene” no es importante, hay alguien que sigue suspirando por él: Veljko Paunovic. El técnico serbio quiere sí o sí a Beltrán en Ti-gue-res. De hecho, lo apodó “Caño” desde que lo dirigió en el Rebaño, pues le recordaba a un jugador español. No hay que olvidar que fue Paunovic quien logró que Beltrán se volviera un jugador más determinante, lo que derivó en aquella frase, luego de eliminar al América: “a muerte con usted”. No descarten un intercambio entre ambos clubes, mientras todavía haya chance”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

Cabe recordar que el mercado de pases se cerrará el próximo 2 de febrero, por lo que todavía hay tiempo para que Beltrán cambie de aires en caso de que así lo decida, pues todo apunta a que no será considerado como titular con García Junyent.