Óscar García Junyent demostró que no le tiembla el pulso y dejó fuera del 11 titular a Javier Hernández y Fernando Beltrán. Por la jornada 3 del Clausura 2025, Chivas de Guadalajara enfrentó a Tigres en el Estadio Akron y el partido finalizó empatado en 1. El tanto rojiblanco lo anotó Teun Wilke, mientras que la igualdad estuvo a cargo de Juan Brunetta.

El hecho de haber comenzado ganando al minuto 4 no terminó siendo aprovechado por Chivas. El conjunto local no impuso un dominio territorial, pero sí asedió la portería defendida por Nahuel Guzmán, que tuvo un gran rendimiento. Más allá de lo sucedido en el encuentro, una de las noticias del partido fue la suplencia de Chicharito y el Nene.

Sobre cómo se dio el juego, Óscar García dijo: “Tenemos sentimientos un poco contradictorios porque estoy muy orgulloso del equipo. No puedo estar contento porque no hemos ganado, en muchos momentos hemos sido superiores y hemos merecido mucho más. Este es un deporte que muchas veces no te premia lo que mereces”.

Javier Hernández y Fernando Beltrán: ¿Cómo se tomaron la suplencia?

En la conferencia de prensa pospartido, Óscar García Junyent se refirió a cómo reaccionaron Chicharito Hernández y Nene Beltrán a la novedad de que no iban a jugar desde el arranque. “Son jugadores listos, son jugadores que priorizan el grupo, que entienden que hay partidos para todos, hay partidos dos días, entonces en ese sentido no tengo ningún problema”, comenzó diciendo el español.

“Estoy rodeado de jugadores inteligentes que saben que la prioridad siempre es el grupo y que para ellos también lo es”, añadió el entrenador, dando la sensación de que los experimentados jugadores no presentaron cuestionamientos a la decisión del DT. Luego, Hernández saltó al campo de juego en el minuto 80 y Beltrán no ingresó al partido.