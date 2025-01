La visita de Tigres UANL al Estadio Akron terminó con un empate por 1-1 que no dejó del todo conforme a la afición de Chivas. El Rebaño hizo el esfuerzo para intentar llevarse los tres puntos, pero no pudo quedarse con lo que hubiese sido una victoria muy importante. Aún así, el entrenador Óscar García se mostró conforme por el esfuerzo de sus dirigidos.

A lo largo del encuentro, el estratega rojiblanco tomó algunas decisiones importantes y controvertidas. Tanto en la alineación inicial como con las modificaciones durante el encuentro. Óscar García parece decidido a dar oportunidades a todos los jugadores y también a terminar con ciertos “privilegios” o jerarquía hacia el interior de la plantilla rojiblanca.

Queda claro que en este nuevo ciclo hay muchas oportunidades y proyectos con los jovenes canteranos que tienen un interesante futuro. Sin embargo, esto también repercute hacia otros elementos del primer equipo que tenían anteriormente un mayor protagonismo y ahora ven afectada su cantidad de minutos.

Nene Beltrán y Piojo Alvarado dejan de ser intocables en Chivas

El reparto de minutos está siendo un factor a tener muy en cuenta para Chivas en el Clausura 2025 y esto ha quedado demostrado con las recientes decisiones para con futbolistas como Fernando Beltrán y Roberto Alvarado, quienes han sido prácticamente inamovibles durante los últimos ciclos del Rebaño.

Fernando Beltrán volvió a quedarse en la banca, al igual que lo había hecho en la primera Jornada frente a Santos Laguna. Esto demuestra que el rol del Nene está siendo más secundario y la confirmación fue cuando el mediocampista se quedó sin ingresar, luego de que Óscar García se inclinara por Omar Govea para los minutos finales del juego ante Santos.

Roberto Alvarado fue sustituido a los 64 minutos (Getty Images)

Por su parte, en este inicio Roberto Alvarado no está siendo lo determinante que fue en certámenes anteriores. El Piojo también apunta a dejar de ser inamovible y muchos se sorprendieron cuando el estratega español decidió sustituirlo para dar entrada a juveniles como Yael Padilla o Hugo Camberos, quienes revolucionaron el partido con sus respectivos ingresos.

El mensaje de advertencia de Óscar García

“Quiero que todos se sientan partícipes, para mí no hay titulares y suplentes, ya lo viste, se lo he comentado también a los jugadores, para mí hay unos jugadores que inician, otros que van a la segunda parte, que muchas veces son los decisivos, hemos pasado contra Santos, y al final en la segunda parte adquirimos el partido, muchas veces me guardo a los jugadores que creo que pueden ser clave para la segunda parte, porque van a estar frescos”.