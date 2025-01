Por la Jornada 3 del Clausura 2025 de la Liga MX, las Chivas de Guadalajara igualaron 1-1 ante Tigres UANL. El Rebaño no pudo sumar de a tres ante su público, en el Estadio Akron, en un encuentro en donde el entrenador Óscar García Junyent tomó decisiones muy importantes en la alineación y en los cambios.

Tanto en el equipo inicial como con los cambios durante la segunda mitad, el estratega español tuvo determinaciones que llamaron la atención. Sin dudas, lo que más ruido hizo fue la de dejar a Fernando Beltrán en la banca durante todo el encuentro, sin utilizar al mediocampista como cambio.

Óscar García prefirió a Omar Govea antes que al Nene Beltrán

En la primera mitad, Chivas tuvo una modificación obligada, pues Daniel Flores resultó lesionado y tuvo que dar ingreso a Mateo Chávez. Ya en el complemento, Óscar García apostó por los juveniles Hugo Camberos y Yael Padilla, mientras que en última instancia ingresaron Chicharito Hernández y Omar Govea.

Fernando Beltrán venía de ser titular ante Necaxa (Imago7)

Esto resultó muy sorpresivo teniendo en cuenta que en la banca todavía estaba Fernando Beltrán, uno de los jugadores más importantes que ha tenido la plantilla del Rebaño en los últimos torneos. Incluso, es uno de los futbolistas predilectos de la afición rojiblanca.

Críticas a Óscar García por no poner a Fernando Beltrán

La explicación de Óscar García en conferencia de prensa

“Quiero que todos se sientan partícipes, para mí no hay titulares y suplentes, ya lo viste, se lo he comentado también a los jugadores, para mí hay unos jugadores que inician, otros que van a la segunda parte, que muchas veces son los decisivos, hemos pasado contra Santos, y al final en la segunda parte adquirimos el partido, muchas veces me guardo a los jugadores que creo que pueden ser clave para la segunda parte, porque van a estar frescos”.