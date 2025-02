Chivas dio vergüenza en el Estadio Akron luego de haber igualado 1-1 contra Querétaro por la jornada cinco del Clausura 2025. Uno de los jugadores que no rindió fue Chicharito Hernández, por lo que el cuerpo técnico tomó una insólita decisión al evitar hablar sobre el rendimiento del atacante.

Pasan los partidos y el atacante que llegó para liderar el equipo tan solo tiene una anotación en más de un año. Por este motivo la directiva rojiblanca decidió repatriar a Alan Pulido para este campeonato.

Ayer el cuerpo técnico de Chivas decidió enviar de arranque a Chicharito Hernández frente a Querétaro. No hizo mucho para inquietar a uno de los equipos más débiles de la Liga MX y no pudo estar a la misma altura que Yael Padilla y Hugo Camberos, dos canteranos que no paraban de marcar la diferencia con su velocidad.

Chicharito no está a la altura del equipo.

Tras su pésimo partido el cuerpo técnico de Óscar García evitó hablar sobre el rendimiento del atacante de 36 años. “No podemos entrar en valoraciones personales. Creemos que tenía que jugar Javier porque tácticamente para que viniera en apoyo para que pudiera encontrar a Hugo, pero las valoraciones personales las dejamos dentro del vestuario”, cerró Manuel Ruana en conferencia de prensa.

Dura autocrítica de Manel Ruano tras Chivas 1-1 Querétaro

En conferencia de prensa, Manel Ruano, auxiliar de Óscar García, dio la cara por el cuerpo técnico en el que lanzó una dura autocrítica por el tipo de partido que se llevó adelante. “Hoy estuvimos muy lejos de lo que buscamos, el partido fue un desastre. El míster no está contento y los jugadores tampoco, cambiamos mucho de la imagen que dejamos ante Tigres”, comentó.

Y agregó: “Estuvimos muy lejos de lo que pide Óscar García. (…) El resultado nos viene mal, pero en el futbol mientras más rápido llegue el siguiente partido es mejor y ahí tendremos la oportunidad de resarcir lo hecho el día de hoy”.

¿Qué sigue para Chivas en el inicio del 2025?

Luego del empate contra Querétaro Chivas volverá a tener acción el próximo jueves en su debut contra Cibao por la Concachampions 2025 a las 21:00 del Centro de México. Por otro lado, en la Liga MX volverá a jugar el próximo domingo a las 20:00.