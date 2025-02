Pasó la jornada cinco del Clausura 2025 y Chivas dejó claro que no está a la altura para pelear por el campeonato luego de igualar contra Querétaro. Ante los Gallos Blancos se acabó la paciencia de la afición con Chicharito Hernández luego de que haya fallado en una jugada clave.

Tan solo un gol para el atacante que regresó como leyenda luego de 14 años fuera de la casa que le dio todo para ser una estrella en Europa. Por este motivo la directiva rojiblanca decidió ir por Alan Pulido, mientras Armando González y Teun Wilke esperan una oportunidad en el banco de suplentes.

Desde que volvió a los campos de juego en el 2025 no ha marcado la diferencia y contra Querétaro no fue la excepción. Ayer a los 37 minutos del primer tiempo Chicharito Hernández quedó expuesto debido a que condujo una contra en la que no pudo explotar en velocidad, a diferencia de Yael Padilla y Hugo Camberos, y decidió mal en el área grande.

Chicharito Hernández no pudo marcar la diferencia frente a Querétaro. (Foto: IMAGO7)

En redes sociales son constantes las críticas que recibe el futbolista por el momento que vive en Chivas. A su vez, ayer se dio a conocer que lleva 300 días sin anotar desde que le marcó a Puebla en el Clausura 2024.

¿Qué sigue para Chivas en el inicio del 2025?

Luego del empate contra Querétaro Chivas volverá a tener acción el próximo jueves en su debut contra Cibao por la Concachampions 2025 a las 21:00 del Centro de México. Por otro lado, en la Liga MX volverá a jugar el próximo domingo a las 20:00.