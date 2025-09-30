A lo largo de toda la Liga MX hay un exjugador del Guadalajara que se destaca en algún club de la mejor manera. Sin embargo, no es el caso de Jesús González, quien fue campeón con Tapatío, debido a que en su regreso a Atlético de San Luis vive un triste presente tras acumular tan solo siete minutos de juego en todo el Apertura 2025.

No hay dudas de que el Tepa era uno de esos jugadores que prometía ya que no paraba de anotar goles en Tapatío. De la mano de Gerardo Espinoza, el delantero fue clave para que el Guadalajara se convierta por primera vez en campeón en la Liga de Expansión MX.

Ante la falta de oportunidades en el primer equipo, Chivas lo vendió a Atlético de San Luis y de allí decidió emigrar a Costa Rica. En Herediano fue bicampeón y anotó 12 goles, pero terminó como suplente ante la llegada del cubano Marcel Hernández.

Jesús González vive un triste presente en Atlético de San Luis. (Foto: IMAGO7)

Tras un año en la liga tica, el Tepa González regresó al conjunto potosino y tiene un triste presente de la mano de Guillermo Abascal. Las estadísticas de Transfermarkt marcan que el exjugador del Guadalajara lleva jugados solamente siete minutos en el Apertura 2025, mientras que en la Leagues Cup 2025 no vio acción.

Los números de Tepa González en Chivas y Tapatío

Como se sabe, Jesús González logró debutar en Chivas donde anotó solamente un gol en 17 partidos. Diferente fue su paso por Tapatío debido a que jugó 55 partidos, marcó 13 goles y fue campeón en el Clausura 2023 y Campeón de Campeones de la Liga de Expansión MX 2022-2023.