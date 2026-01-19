Chivas Femenil logró quedarse con una victoria importante tras superar a Santos Laguna por la jornada 4 del Clausura 2026. Tras el partido, la afición del Guadalajara estalló contra Antonio Contreras debido a que el Rebaño Sagrado no dejó grandes sensaciones a pesar de enfrentar a rivales que en los papeles son fáciles.

No hay dudas de que las Chingonas tuvieron que batallar más de la cuenta ante unas adversarias que rara vez llegan a la clasificación directa de la Liguilla. A falta de menos de 15 minutos para el final del partido, Adriana Iturbide apareció con su pecho para anotar el 1-0 tras una carambola.

Tras el partido Antonio Contreras fue crítico por la performance de su equipo luego de superar con agonía ante Santos Laguna. “No estoy contento con lo que vi en el terreno de juego, pero sí me quedo con el resultado y con otras cosas”, expresó el entrenador español en conferencia de prensa.

Antonio Contreras fue autocrítico tras la victoria de Chivas Femenil.

“¡Por más que quieran venderlo como buen DT, no lo es! Las jugadoras lo salvan que es distinto”, comentó un aficionado en Instagram cuando el Guadalajara destacó los movimientos de Antonio Contreras. Y otro agregó: “Ajustes? No sabe cómo jugar con todo el equipo que tiene, no juegan a nada, Boyi tiene años siendo la que más responde y le da 5-10 minutos”.

Así estalló la afición de Chivas contra Antonio Contreras