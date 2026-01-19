Chivas Femenil derrotó 1-0 a Santos Laguna en la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con un gol de Adriana Iturbe que le permitió sostener su invicto en el torneo. Tras haber vencido a Atlético San Luis e igualado ante Cruz Azul, el equipo rojiblanco llegó a siete puntos y sumó su tercera portería a cero consecutiva, confirmando un arranque sólido en resultados.

Pese a la victoria, el entrenador Antonio Contreras no ocultó su disconformidad con el rendimiento del equipo. “No estoy contento con lo que vi en el terreno de juego, pero sí me quedo con el resultado y con otras cosas”, expresó el estratega español, quien también reconoció que este tipo de encuentros suelen ser complejos. “Estos partidos son los que se complican. No es fácil jugarlos porque el que tiene que proponer es Chivas”, añadió.

El técnico también puso en contexto el desarrollo del encuentro y el planteamiento rival. “Una cosa es lo que llevas a entrenamiento diario y otra la que llevas a cancha”, explicó, antes de remarcar que Santos Laguna fue un equipo ordenado que buscó provocar errores. “El equipo rival, bien planteado y ordenado, se dedica a provocar esos errores que nosotros cometíamos”, analizó Contreras.

Más allá de la autocrítica, el DT valoró el crecimiento del Guadalajara y el respeto que empieza a generar en la liga. “Si antes iban a por ti es que no te tenían miedo; si ahora reculan, es porque este Chivas es algo diferente”, sostuvo, al tiempo que destacó el margen de mejora. “Evidentemente no estoy contento con el juego del equipo, pero sí con el margen de mejora y la actitud”, subrayó.

Contreras, contento por Boyi Iturbide

Finalmente, Contreras rescató el esfuerzo colectivo y el aporte de las futbolistas que ingresaron desde el banco, además de elogiar a la autora del gol. “Me quedo con todo lo positivo: este equipo entrena mañana habiendo ganado, con tres porterías a cero”, señaló. Sobre Adriana Iturbide, fue contundente: “Es una chica que trabaja como la que más, se merece ese gol. El gol, me pegue en la espalda o en el hombro, es gol y valen tres puntos”, cerró el entrenador rojiblanco.