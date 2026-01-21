Como se sabe la Selección Nacional de México será anfitrión del Mundial 2026 y se prepara para llevar dos amistosos de preparación ante Panamá y Bolivia. Para estos encuentros Javier Aguirre decidió llevar a ocho jugadores de Chivas, pero sin haber jugado un partido con el Tri te podemos asegurar que Richard Ledezma va a ser a uno de los once titulares en el debut ante Sudáfrica en el Estadio Azteca el próximo 12 de junio a las 13:00 del Centro de México.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado llevó adelante dos buenos mercados de pases para fichar a jugadores con los que pueda marcar diferencia en la fase regular. Uno de ellos fue el exjugador de PSV, que llegó libre para ponerse la playera rojiblanca y dar certezas en el carril derecho tanto para defender como para atacar.

¿Por qué Richard Ledezma va a ser titular en México vs. Sudáfrica?

Tras seis meses en Chivas, Richard Ledezma recibió su convocatoria a la Selección Mexicana luego de que Javier Aguirre se haya dado cuenta de que por el lateral derecho no tenía seguridad tras la dura lesión que sufrió Rodrigo Huescas. Jorge Sánchez fue el primero en tomar su lugar y siempre fue superado en cada partido con el Tri, por lo que Roberto Alvarado lo tenía que ayudar.

Richard Ledezma se perfila a ser titular en los próximo partidos de México. (Foto: IMAGO7)

Richy es el mejor lateral derecho que hoy tiene la Liga MX y en el equipo del Vasco la Selección Mexicana gana un jugador con un excelente control orientado, regate, velocidad y visión de juego para saber qué hacer el balón en los últimos metros en portería. A su vez, es un jugador que en lo que va del Clausura 2026 es jugador que tiene un guante en su pie para centrar o generar jugadas de peligro. Según las estadísticas de Opta es el quinto jugador con más chances de gol creadas con nueve, una menos que Efraín Álvarez, y ocho pases claves.

En defensa la estadística marca que Jorge Sánchez supera a Richard Ledezma, ya que en el Apertura 2025 tuvo 14 duelos ganados contra cinco, 24 despejes contra 14 y 8 intercepciones contra 4. Sin embargo, el estilo de juego del jugador de Chivas se adapta mejor a lo que quiere Javier Aguirre en la Selección Mexicana debido a que busca una salida limpia y no sacarse de encima el balón cuando lo van a presionar. Por último, y no menos importante, es un futbolista polifuncional que además puede jugar en el mediocampo como interior lo que da más herramientas al Tri en un torneo tanto corto como la Copa del Mundo.

Para quien escribe estas líneas Richard Ledezma va a ser titular el próximo 12 de junio cuando México debute contra Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca. Los números no solo marcan que va a superar a Jorge Sánchez y a un Rodrigo Huescas que llegará con lo justo, sino que además es un jugador preparado y hecho para momentos importantes y que no teme recibir el balón cuando la afición presiona porque se empata sin goles en Ciudad de México.