Chivas buscará revancha este sábado ante el Atlas después de las derrotas sufridas contra Cruz Azul y Toluca, algo que los propios Efraín Álvarez y José Castillo reconocieron recientemente en conferencia de prensa. Sin embargo, en el Tapatío también viven una situación similar, pues el equipo rojiblanco afrontará su partido de este viernes contra Cancún FC con una motivación extra para volver a la senda del triunfo..

Correcaminos le empató de último minuto a Tapatío

Y es que, aunque no perdieron su partido anterior, los dirigidos por Pepe Meléndez regresaron con un sabor muy amargo tras su visita a Correcaminos. A pesar de sufrir la expulsión de Rodrigo Parra por doble tarjeta amarilla al minuto 38, el conjunto rojiblanco logró sobreponerse y estaba a punto de llevarse la victoria por marcador de 1-2, en un partido que parecía completamente controlado.

Sin embargo, la mala fortuna y un arbitraje muy polémico terminaron por cambiar el destino del encuentro. Al minuto 90+3 el árbitro señaló un penal en contra del Tapatío que fue convertido por el conjunto local, decretando el empate final que dejó una sensación de derrota para el filial rojiblanco.

Por si fuera poco, cuando el silbante debía recuperar el tiempo perdido por la ejecución del penal, decidió finalizar el partido de inmediato, generando desconcierto entre jugadores de ambos equipos. La tensión creció tras el silbatazo final y varios futbolistas terminaron empujándose, reflejo del enojo provocado por el manejo arbitral en los minutos finales.

Ahora, el rival que visitará al Tapatío será Cancún FC, equipo que ha tenido un buen desempeño en el Clausura 2026 y actualmente se ubica en el sexto lugar de la tabla, además de contar con un partido menos. Por lo tanto, el conjunto caribeño se encontrará con un cuadro rojiblanco con sed de revancha y decidido a dejar atrás el mal sabor de boca que dejó el encuentro anterior.

Tapatío tiene al goleador del torneo y es la mejor ofensiva de la Liga Expansión MX

A pocas horas de que arranque la Jornada 9 de la Liga Expansión MX, el Tapatío puede presumir contar con el actual líder de goleo del campeonato, Vladimir Moragrega, quien ha sido una de las grandes figuras del equipo en este Clausura 2026. Además, el conjunto rojiblanco se ha consolidado como la mejor ofensiva del torneo, acumulando 16 goles anotados en apenas siete partidos disputados. Con ese poder ofensivo, el filial de Chivas parte como favorito para llevarse la victoria en casa frente a un Cancún FC que llega golpeado tras caer como local ante la Jaiba Brava.