Chivas parece haber cerrado definitivamente el capítulo de incorporaciones de cara al Clausura 2026, por lo que el torneo se disputará con el plantel actualmente disponible. No obstante, el trabajo en la directiva rojiblanca no ha terminado, ya que aún quedan salidas pendientes de futbolistas que no entran en los planes de Gabriel Milito, y una de ellas está muy cerca de concretarse tras varios meses de gestiones.

El jugador en cuestión es Luis Olivas, defensa central que, pese a estar registrado con el Guadalajara, nunca logró consolidarse dentro del Primer Equipo. Durante la temporada 2023-2024 salió a préstamo al Mazatlán y regresó al Rebaño Sagrado para el Apertura 2025, pero no disputó un solo minuto oficial bajo las órdenes del cuerpo técnico.

De acuerdo con el periodista Antonio Camacho, mejor conocido como “Cántalo Camacho”, Olivas se encuentra en negociaciones avanzadas para convertirse en nuevo jugador del Atlante. Cabe recordar que el conjunto azulgrana, aunque actualmente milita en la Liga de Expansión, volverá a la Primera División a partir del próximo torneo, motivo por el cual está reforzando su plantel con futbolistas que cuenten con experiencia en Liga MX.

Esta posible salida representaría una noticia positiva tanto para Chivas como para el propio futbolista. Mientras el Club rojiblanco no lo tiene contemplado en su proyecto deportivo, Olivas podría reencontrarse con continuidad. Además, el último reporte de Jesús Bernal señala que, aunque Leo Sepúlveda también parece no entrar en planes, Gabriel Milito le permitió seguir entrenando con el Primer Equipo para evaluar su potencial, situación distinta a la de Olivas, quien fue enviado a trabajar con la categoría Sub-21.

El cierre de registros en el futbol mexicano es el 9 de febrero y aún hay tiempo

El cierre de registros tanto en la Liga MX como en la Liga de Expansión está programado para el 9 de febrero, por lo que Luis Olivas todavía cuenta con margen para cerrar su llegada al Atlante. Sin embargo, el movimiento deberá concretarse pronto, ya que el proyecto deportivo azulgrana ha sido atractivo durante varios años y, con su inminente regreso a Primera División, Olivas no tendría que permanecer demasiado tiempo en la Liga de Expansión.