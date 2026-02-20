Chivas vive un gran momento en la Liga MX con seis triunfos consecutivos y desplegando un futbol que lo coloca como uno de los grandes favoritos al título. Sin embargo, hay equipos que se perfilan como rivales muy complicados en la Liguilla, y uno de ellos es sin duda Toluca, el actual bicampeón del fútbol mexicano.

Si bien los Diablos no han tenido el mejor inicio de torneo, tampoco han sido un equipo fácil de vencer, manteniéndose invictos con tres triunfos y tres empates. Además, el hecho de no haber tenido pretemporada tras llegar a la final les ha pasado factura, pero todo parece indicar que tendrán un “refuerzo” de lujo justo para enfrentar al Guadalajara en la Jornada 8.

Alexis Vega es baja con Toluca

Se trata de Alexis Vega, viejo conocido del Rebaño Sagrado, quien se encuentra en la recta final de su recuperación y podría reaparecer tras dos meses de baja justo contra su exequipo, según el periodista de Fox Sports, Andrés Islas. En Toluca ya ven al Guadalajara como un rival directo en Liguilla e incluso en una posible Final, por lo que recuperar a su capitán sería un impulso clave.

Para los Diablos, el regreso de Vega no solo representaría más poder ofensivo, sino también liderazgo dentro del campo. El exdelantero rojiblanco es el capitán del Toluca, por lo que su presencia sería un impulso anímico importante ante un Guadalajara que, independientemente de lo que ocurra ante Cruz Azul, llegará como líder al Estadio Nemesio Díez.

Alexis Vega ha sufrido con el Toluca las mismas lesiones que lo afectaron en Chivas

La actual baja de Alexis Vega se debió a un procedimiento en la rodilla por una molestia que arrastraba desde hace años, la misma que lo afectó en múltiples ocasiones durante su etapa en Chivas. Esa lesión fue una de las razones por las que se perdió partidos importantes en su etapa final como rojiblanco y por la que su nivel fue a la baja, por lo que en Toluca esperan que esta recuperación sea definitiva y le permita volver a su mejor versión.