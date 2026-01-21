Chivas inició el Clausura 2026 de manera perfecta, ganando sus tres primeros partidos y colocándose como líder del torneo en estas primeras Jornadas. Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer por parte de aficionados rivales e incluso de algunos periodistas, quienes han señalado que el calendario le ha favorecido al Guadalajara en el arranque del certamen.

Y si bien es cierto que el Rebaño Sagrado no ha enfrentado a un contendiente directo del Apertura 2025, pues Pachuca terminó noveno, Juárez octavo y Querétaro fuera de Liguilla, tarde o temprano Chivas deberá medirse ante todos los equipos de la Liga MX. En ese sentido, hay varias visitas que lucen sumamente bravas a lo largo del torneo.

Para empezar, el calendario sufrirá un giro importante en las próximas semanas, pues de los siguientes seis partidos del Guadalajara, cinco serán en condición de visitante. Dentro de ese tramo aparecen visitas a Cruz Azul, Toluca y Atlas, dos rivales siempre complicados y luego el Clásico Tapatío, donde los Zorros intentan jugar su mejor partido del torneo ante Chivas.

Más adelante, el Rebaño Sagrado tendrá que viajar al norte del país para enfrentar a los dos equipos de Monterrey, plazas que históricamente han sido muy exigentes. Chivas visitará a Rayados en la Jornada 12 y posteriormente a Tigres en la Fecha 14, lo que significa que, de los equipos que clasificaron directo a Liguilla el torneo pasado, solo al América se le recibirá en el Estadio Akron.

En Chivas quieren hacer el mejor torneo posible para ir a Concachampions

Gabriel Milito ha sido claro en su discurso desde su llegada: Chivas jugará los 17 partidos del Clausura 2026 como si fueran finales. Más allá del ADN competitivo que busca implantar en el equipo, la meta de sumar la mayor cantidad de puntos posible también tiene un objetivo claro, pues un gran torneo podría abrirle la puerta al Guadalajara para regresar a la Concachampions, una competición en la que el Rebaño quiere volver a ser protagonista.