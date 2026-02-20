Chivas visitará a Cruz Azul este sábado en el partido más emocionante de la Jornada 7, un duelo que enfrentará a los dos mejores equipos del Clausura 2026. Tanto el Guadalajara como la Máquina buscarán mandar a sus mejores hombres y ejecutar la mejor planeación táctica, pero hay un cambio que la afición rojiblanca ha pedido desde hace semanas y que por fin podría darse en este encuentro.

Se trata del debut de Jonathan Pérez, el último refuerzo del Rebaño Sagrado para el actual semestre, a quien muchos esperaban ver en el Clásico Nacional ante el América. Sin embargo, a pesar de estar registrado ante la Liga MX y listo para sumar minutos, no apareció ni siquiera en la banca por decisión de Gabriel Milito, dejando con las ganas a la afición.

Jonathan Pérez ya lleva dos semanas entrenando en Chivas.

Todo indica que el estratega rojiblanco prefirió darle más tiempo a su adaptación física y futbolística, pues aunque Jonny venía de hacer pretemporada con el Nashville SC, no existía ninguna prisa por debutarlo. Milito pudo haber considerado más importante que trabajara algunos días extra con el plantel para entender a fondo la idea táctica del equipo.

Para el partido contra Cruz Azul ya no debería haber impedimentos para que sea convocado y tenga sus primeros minutos, aunque todo dependerá de la decisión final del entrenador argentino. Pérez juega en la misma posición que Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, dos piezas prácticamente inamovibles en el esquema rojiblanco, lo que complica su ingreso como titular.

Jonathan Pérez tendrá que estar listo para el partido contra Toluca

Tras el duelo contra Cruz Azul, varios seleccionados nacionales deberán viajar a la concentración del Tri para el partido contra Islandia, entre ellos Roberto Alvarado y Efraín Álvarez. Por ello, Jonathan Pérez tendrá que estar al 100% futbolísticamente para el duelo ante Toluca, en caso de que alguno de los titulares necesite rotar tras una semana tan intensa para los seleccionados del Guadalajara.