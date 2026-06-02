La Selección Mexicana está entrando en la recta final de su preparación para la Copa del Mundo de 2026. Después de varios amistosos y semanas de concentración, al equipo de Javier Aguirre únicamente le queda un compromiso antes del debut mundialista: el duelo frente a Serbia, programado para disputarse en el Estadio Nemesio Díez este jueves 4 de junio. Será la última oportunidad para afinar detalles y despejar dudas antes de que arranque el torneo más importante del futbol internacional.

Raúl Rangel sigue peleando por la titularidad en Selección.

Para este encuentro se espera que el Vasco utilice una alineación muy cercana a la que tiene pensada para iniciar el Mundial. Por ello, una de las grandes incógnitas para la afición de Chivas y para muchos seguidores del Tri es quién ocupará la portería. Aunque Raúl Rangel ha sido titular en los dos encuentros más recientes, también ha sido sustituido al medio tiempo por Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa, lo que mantiene abierta la competencia por el puesto.

Sin embargo, hay un detalle que podría estar jugando en contra del arquero rojiblanco. Durante el encuentro frente a Australia se produjo una acción desafortunada entre Rangel y Mateo Chávez que terminó generando preocupación entre algunos aficionados. Aunque la jugada no tuvo consecuencias en el marcador, sí dejó dudas sobre la coordinación defensiva en una instancia donde cualquier error puede resultar determinante, especialmente ante selecciones de mayor nivel durante la Copa del Mundo.

Para muchos analistas y aficionados, la responsabilidad principal de la acción recayó sobre Mateo Chávez, quien no se percató de que Raúl Rangel ya había salido a cortar la jugada y terminó realizando un despeje defectuoso. Sin embargo, la realidad es que los errores de los porteros suelen ser analizados con mucho más rigor que los del resto de las posiciones. Por ello, el Tala deberá mostrar seguridad absoluta y minimizar cualquier equivocación si quiere consolidarse definitivamente como el guardameta titular del combinado nacional.

Raúl Rangel apunta para volver a ser titular ante Serbia con todo y el error ante Australia

Más allá de esa jugada puntual, todo indica que Javier Aguirre mantiene plena confianza en el arquero de Chivas. De hecho, los indicios apuntan a que Raúl Rangel volverá a ser titular frente a Serbia y que también arrancaría como el guardameta principal de México durante el Mundial 2026. En ese escenario, los minutos otorgados a Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo en los amistosos recientes habrían tenido como principal objetivo mantener activos a los otros porteros para estar preparados ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante la competencia.