Chivas viene de sufrir una dura derrota ante Querétaro por la jornada 14 del Apertura 2025 y está obligado a ganar ante Atlas para seguir prendido en la búsqueda de los puestos de clasificación directa. En medio de este contexto, revelaron lo que toda la afición rojiblanca quería saber sobre Armando González y Bryan González, ya que se confirmó que mañana se definirá si serán tenidos en cuenta para el Clásico Tapatío.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado está obligado a ganar porque pone en juego el honor ante uno de los equipos más débiles de la Liga MX. A su vez, se necesita volver a sumar de a tres porque la clasificación directa hoy está a tiro porque Tijuana y Pachuca enfrentan a Tigres y Toluca respectivamente.

En medio de este contexto Gabriel Milito y su cuerpo técnico comienza a levantar a un equipo que viene muy golpeado tras perder ante Querétaro. A su vez, debe definir quién será el reemplazante idóneo de Richard Ledezma, quien fue expulsado ante los Gallos Blancos, y si podrá o no contar con Armando González y Bryan González.

Armand González está en algodones. (Foto: IMAGO7)

En las últimas horas César Huerta comenzó a contestar lo que todo el Guadalajara quería saber sobre la Hormiga y el Cotorro. El periodista de Diario AS reportó en su canal de YouTube que fuentes de Verde Valle le confirmaron que ambos jugadores están en algodones y que mañana realizarán la prueba final para definir si juegan o no ante Atlas. En el mismo informe señaló que Miguel Gómez sería el reemplazo de Bryan, mientras que Chicharito Hernández iría de arranque si se encuentra al 100%.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Atlas?

El juego entre Chivas y Atlas por la jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX se llevará adelante el próximo sábado 25 de octubre a las 19:00 del Centro de México en el Estadio Akron. El partido se podrá ver únicamente en Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir solamente por Telemundo.