Chivas ya comienza a delinear el tipo de plantilla que va a tener para el Clausura 2025 y es un hecho que Chicharito Hernández no continuará en el club. Sin embargo, dan a conocer que la directiva rojiblanca tiene un buen concepto de él porque es un guía para los canteranos y no verían con malos ojos que siga en club, pero no como jugador sino como directivo y la misma no sería aceptada porque quiere volver a jugar en Europa.

En enero del 2024 el Estadio Akron, el Gigante de Zapopan, se llenó debido a que miles de chivahermanos se reunieron para recibir al hijo pródigo que volvía con una Champions Leagues y Premier League en la espalda tras 14 años. A poco más de dos meses para que se cumplan dos años de este regreso el futbolista ha desilusionado, ya que anotó tres goles en partidos oficiales.

El Apertura 2025 está en su recta final y todo Chivas sabe muy bien que Chicharito Hernández no seguirá en el club. En medio de este contexto, Alex Ramírez dio a conocer que la directiva ya le dio a entender que no va a seguir con ellos al señalar que ya puede comenzar a negociar con otra institución para ir adelantando su nuevo destino.

Chicharito Hernández no seguirá siendo jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Tan clarito y tan directo la directiva con Javier que sin ningún tipo de problema han platicado como deben de ser las cosas. ‘Javier si quieres escuchar ofertas si tienes alguna otra propuesta si quieres irte en algún momento puedes ir comenzando a hacer tus gestiones’ (le dijeron). Perfecto, tan claro se entiende el mensaje y tan claro está que no ha dado resultados”, explicó el periodista en su canal de YouTube.

En el mismo reporte, Alex Ramírez detalló que la única forma que Chicharito Hernández siga dentro del club es de otro lugar, como jugador retirado. “Ha ayudado mucho a los jóvenes con su experiencia, con sus consejos. También como una especie de guía si queremos llamarle de esta forma para comportarse fuera del terreno de juego”, explicó.

Y agregó: “¿Cuántos escándalos extra cancha le escucharon? Eso tiene mucho que ver también con la orientación ahora que esa experiencia puede transmitir a los jóvenes, pero Javier no piensa en retirarse en este momento. Entonces, si él quisiera seguir con Guadalajara él tendría una puerta abierta, pero para continuar en otra posición en el club. Al Javier querer continuar con su carrera futbolística y apuntando para el viejo continente pues es claro que quiere estar más cerca de los suyos”.

¿Cuándo volverá a jugar Chicharito Hernández con Chivas?

Tras la derrota contra Querétaro, Chicharito Hernández podría ver acción con Chivas el próximo sábado cuando enfrente a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. El partido comenzará a las 19:00 del Centro de México en el Estadio Akron y podrá seguirse por Amazon Prime en todo el territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.