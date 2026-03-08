Ayer por la noche Chivas fue local en el Estadio Jalisco y superó por 2-1 a Atlas por la jornada 10 del Clausura 2026. Tras la fiesta que se vivió en el Clásico Tapatío, Gabriel Milito puso la mente fría en conferencia de prensa para hablar del gol que recibió de los rojinegros para señalar que tanto Raúl Rangel y Fernando González fueron culpables.

No hay dudas de que el Guadalajara volvió a mostrar una enorme reacción para que el partido no se haga cuesta arriba cuando el equipo de Diego Cocca se había puesto adelante. Armando González y Ángel Sepúlveda fueron los encargados de darle la victoria aun conjunto rojiblanco que busca afianza entre los primeros lugares de la zona de clasificación.

Sin embargo, uno de los puntos que toda la afición no entiende que pasó y que se divide para marcar al culpable con el gol de Atlas. En conferencia de prensa, Gabriel Milito fue consultado sobre esta situación y señaló que tanto Raúl Rangel como Fernando González fueron los culpables de que Chivas recibiera un gol en contra.

Gabriel Milito habló de la victoria de Chivas ante América. (Foto: IMAGO7)

“Sabíamos que una de las posibilidades es que cuando la pelota la tuviera Tala o en la altura de Tala, el inicio bajo, nuestro sus contenciones podían llegar a saltar y emparejar. Una de las posibilidades para evitar riesgo en ese tipo de acciones es saltear línea y jugar a los nueve por eso justamente el doble nueve. Sobre todo porque Sepu es un especialista en sostener la pelota de espalda”, analizó el técnico argentino

Y agregó: “Son décimas de segundo. La decisión de arriba o de afuera en mi caso lo puedo ver de una manera, pero estar ahí adentro es diferente y no estaba mal tampoco jugar con el contención porque su presión era tarde. Quizás al Oso le faltó acercarse más al Tala para alejarse más de la marca y que no lo agarrara quieto. Pasó lo que pasó, pero eso forma parte de nuestra manera de sentir el juego y de jugar y obviamente que vamos a tener muchos aciertos y algunos errores como pasó hoy”.

Gabriel Milito le respondió a Diego Cocca post victoria de Chivas

En la misma conferencia de prensa, Gabriel Milito le respondió a Diego Cocca sobre su queja por el calendario. “Transitamos esta nueva jornada de esta manera porque tocó el calendario así. Nos adaptamos y salimos a jugar en todos los campos o intentamos salir a jugar en todos los campos de la misma manera”, comentó.