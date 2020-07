"Sería una opción mudarme a Alemania": José Juan Macías destaca y corresponde al confeso interés del Borussia Dortmund

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, es en la actualidad una de las joyas más preciadas por los clubes europeos en el mercado de traspasos fuera del viejo continente, por lo que envió un nuevo guiño al destino que desea: Alemania y más específicamente al club Borussia Dortmund, para corresponder al confeso interés de los germanos desde octubre de 2019 en hacerse con los servicios del canterano tapatío al asegurar que sería una opción, durante una entrevista exclusiva con el portal especializado Transfermarkt.

El canterano del Rebaño Sagrado, de 20 años de edad, se ha convertido en la pieza más costosa de la Liga MX al revalorizar su ficha en la actualización más reciente que publicó el sitio especializado en tasaciones Transfermarkt y ha sido vinculado a constantes rumores que apuntan su salto a Europa con grandes clubes como Borussia Dortmund o Bayer Leverkusen en Alemania, el Ajax o PSV de Holanda, además del Lille francés, la Real Sociedad de España o el ruso Krasnodar, este último que inclusive habría rechazado.

Macías es cotizado como la joya de ataque fuera de Europa en este mercado (Transfermarkt)

Macías, al ser consultado por sus torneos predilectos, reconoció que "me gustan mucho los retos, no creo que haya una liga en la que me podría ir peor o mejor. Creo que se trata de proyectos, para mi es mucho más importante el club que la liga. Quiero estar en un lugar donde confíen en lo que hago y en todo lo que puedo crecer, y que me vean como una pieza importante que puede llegar a ayudar a cumplir metas ambiciosas".

El delantero mexicano de Chivas José Juan Macías atiende en exclusiva a Transfermarkt en una interesante entrevista: "Europa no es una obsesión, ni mucho menos", dice.



El talento de 20 años es el jugador más valioso de la LigaMX.



➡️ https://t.co/1hF3Uwhqqy pic.twitter.com/afu697w5hF — Transfermarkt.es (@TMes_news) July 3, 2020

El atacante, quien se encuentra en la cuarta semana de la pretemporada rojiblanca en Verde Valle, se refirió específicamente a la Bundesliga y aseveró que "sí la sigo. El último año aún más que antes, es un fútbol muy rápido y dinámico, con grandísimos equipos y jugadores. Y por supuesto, que sería una opción mudarme a Alemania, al igual que a cualquier lugar que vean en mi alguien que pueda sumar". Esto, luego del confeso interés del Borussia Dortmund al revelar la visoría del mexicano en el cuarto episodio de su serie en Amazon Prime TV.

El joven canterano tapatío se refirió en específico a los alemanes y luego de varios guiños, como despedirse en ese idioma durante una entrevista, por lo que afirmó que "se me ha relacionado con muchos clubes aquí en México. Lo que te puedo decir, más que un club u otro, es que estaré muy honrado de pertenecer a cualquier club que venga por mí, y que me voy a matar por esos colores y por su gente cada vez que este representándolos". Debido al interés que suscita en el viejo continente, vio como su valor de mercado subió en un millón para volver a los 10 millones de euros, que tenía antes de la devaluación mundial de jugadores efectuada por Transfermarkt, el pasado 8 de abril, debido a la pandemia del coronavirus o Covid-19. El recorte supuso una caída de 150 millones de euros solamente en la Liga MX.