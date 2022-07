El oscuro pasado de Santiago Ormeño que pocos sabían: ¿En Chivas no se dieron cuenta?

Santiago Ormeño es el hombre del momento en Chivas de Guadalajara, debido a que está muy cerca de ser anunciado como la solución a la falta de gol que han acusado en las dos primeras jornadas del Torneo Apertura 2022 y aunque hay división de opiniones entre la afición que lo apoya y la que no está de acuerdo con su contratación, el delantero cuenta con un obscuro pasado que muchos no recuerdan y otros tantos seguramente no conocían.

Ormeño pasará del Club León al Rebaño Sagrado en un préstamo con opción a compra a partir de que se termine el Torneo Clausura 2023.La intención de los tapatíos es que Eduardo Chofis López vaya a Pachuca, pero el talentoso futbolista hasta el momento se ha negado y eso es lo que ha detenido la presentación del delantero que saltó a la fama vistiendo la camiseta de Puebla.

El oscuro pasado de Santiago Ormeño

El delantero nació en la Ciudad de México, su padre es mexicano de San Miguel de Allende, Guanajuato y su madre peruana. El futbolista de 28 años de edad es nieto del exentrenador rojiblanco Walter Ormeño, pero en su trayectoria como futbolista pasó por América, en el que compartió con jugadores como Edson Álvarez y también jugó en Pumas de la UNAM, club en el que estuvo con Jesús Gallardo y Andrés Iniestra, por mencionar algunos.

Los primeros registros de Santiago Ormeño en la Liga MX datan de 2011 con el equipo Sub-17 de las Águilas, también estuvo con la Sub-20 y en la Segunda División. En el Clausura 2015 participó en nueve partidos con los azulcremas, para totalizar cinco años en América, con ocho goles, por lo que desde su juventud empezó a destacar gracias a su contundencia.

Pasó a Pumas UNAM para el Apertura 2015, que lo ubicó en la Segunda División y se mantuvo con los universitarios hasta el Clausura 2017, año en el que se despidió con 17 anotaciones. Se fue a Pioneros de Cancún en la Segunda División Premier (Tercera División) y Lobos BUAP, antes de firmar con Puebla, equipo con el que poco a poco empezó a consolidarse, sobretodo después de la pandemia, cuando se ganó la titularidad y llamó la atención de León en el 2021 que pagó 2.5 millones de dólares por su carta.

