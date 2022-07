La mañana de este martes 12 de julio un giro inesperado se ha dado a conocer con las Chivas de Guadalajara sobre del tema de Santiago Ormeño, quien a pesar de haber presentado con éxito las pruebas médicas desde el lunes, no ha sido anunciado de manera oficial como nuevo jugador rojiblanco debido a las dificultades que salieron a la luz con Javier Eduardo López.

Y es que la intención del Rebaño Sagrado era mandar a Chofis a Pachuca en un intercambio por Ormeño para que llegara a préstamo por el siguiente año, pero López se niega a firmar extensión de contrato con los tapatíos y por otro lado tampoco quiere ir a los Tuzos, de acuerdo a información de periodista Jesús Hernández de W Deportes, por ello el fichaje del futbolista de 28 años está detenida y corre peligro.

ver también El candidato para llegar como bombero a Chivas

“¿Por qué Ormeño, si ya pasó las pruebas médicas, si ya estuvo haciendo en el gimnasio, por qué no ha firmado?, muy sencillo. Javier Eduardo López la Chofis no ha renovado con Chivas y no quiere ir a Pachuca, desde ayer en la mañana dijo que no iba a renovar, que no iba a firmar y de momento se está tambaleando lo de Ormeño. Los que dicen que son situaciones diferentes, si fuera así, ante la negativa de Chofis, Chivas ayer anuncia a Ormeño y lo presenta, situación que se ha postergado, ayer ya estuvo en las instalaciones del Club Guadalajara”, fue parte de lo que informó el comunicador en Twitter.

Chofis López no quiere ir a Pachuca y no es por dinero

Aunque no se dieron a conocer las verdaderas razones por las cuales Eduardo López no quiere extender su acuerdo con Chivas, que está próximo a vencer, la realidad es que ni el tema contractual, ni algún tipo de acuerdo económico son las razones que le ha dado a la dirigencia, pues cabe recordar que si ya no juega en Guadalajara es por sus indisciplinas que terminaron por cansar al dueño Amaury Vergara y esto lo tiene congelado para no volver a vestir la camiseta rojiblanca.

Encuesta ¿Con la llegada de Ormeño cómo te sientes? ¿Con la llegada de Ormeño cómo te sientes? Bien, ilusionado No sé, pero no me convence Molesto, no era lo que esperaba Normal, ya nada me sorprende YA VOTARON 246 PERSONAS

“Pero como la Chofis no ha renovado y no ha querido tomar el avión a Pachuca, porque él tiene la última palabra. No quiere ir a Pachuca quiere quedarse en Chivas. ¿Qué va a pasar? ¿Chivas va a comprar a Ormeño? Por ahí me enteré que el tema de la Chofis para no renovar no es económica, se pone brava la situación, vamos a ver si hoy presentan a Ormeño”, explicó Hernández.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!