José Juan Macías no apura su salida de Chivas de Guadalajara: "No me interesa el valor de mi carta"

José Juan Macías viene siendo uno de los nombres propios del futbol mexicano, al ser el jugador mejor cotizado de la Liga MX. Según el portal Transfermarkt, el delantero de Chivas de Guadalajara tiene un valor de un poco más de 11 millones de dólares para ser considerado presente y futuro para el país.

Sin embargo, todos estos reflectores que tiene sobre sí no le hacen perder, en lo absoluto, en su enfoque para el Torneo Apertura 2020. "En cuanto a mi valor, la verdad no es algo que me importe. Yo no me pongo un valor, antes que nada, soy una persona y no hay dinero que me pueda tasar como tal", dijo a Récord.

Para el atacante haber salido desde las inferiores del Rebaño Sagrado es una gran satisfacción. "Ser canterano de Chivas es un orgullo enorme, que estoy seguro que todos los que lo compartimos lo sabemos. Es una cantera que representa a todo México", indicó el jugador que también pasó por León.

Pero más allá de lo monetario, las fuerzas básicas rojiblancas cumplen con aspectos de mucha importancia. "Y que me valúen a mí o a alguien más de la cantera en 'X' o 'Y' cantidad, no es importante. Lo importante es que sigamos sacando buenas personas, íntegras, con hambre y talentosas", afirmó.

La meta de Macías con Chivas es seguir creciendo en su nivel. "Pero en lo futbolístico yo solo espero poder seguir mejorando y trascendiendo, sin fijarme en números, sino en oportunidades, y aprovecharlas cuando lleguen", añadió.