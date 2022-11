El 14 de noviembre permanecerá en el recuerdo de la familia de Jorge Vergara por su sensible fallecimiento que en este 2022 cumple tres años, por lo cual, Amaury su hijo y ahora dueño del Club Guadalajara, dedicó unas emotivas palabras dejando muestra del legado que siempre quiso implementar su padre y por lo cual sigue motivado por hacerlo realidad, así como la visión que siempre tuvo el empresario tapatío.

Vergara cumplió uno de sus más grandes sueños cuando el 31 de octubre del 2002, su empresa, Omnilife, se hizo con las acciones del Club Deportivo Guadalajara. El objetivo: poner al Rebaño Sagrado en los primeros planos del futbol mexicano y latinoamericano. Quizás una de las más significativas herencias sea la contrucción del hoy Estadio Akron, uno de los más modernos del país y el continente. Su inauguración se dió el 30 de julio del 2010, en un encuentro amistoso ante el Manchester United que fue sumamente especial, pues también marcó la despedida del canterano Javier Chicharito Hernández.

Y no es un dato menor el de Chicharito, puesto que en su época, Jorge fue un férreo defensor del talento mexicano, siendo uno de los principales logros el haber llevado al delantero a los Red Devils, al viejo continente. Este, sin dudas, fue un golpe tremendo en lo positivo de la cantera del Chivas, que se posicionaba como una de las más importantes del planeta.

Pero sin dudas, su legado más importante y el que quizás más le importa a la afición rojiblanca, son los títulos. En la era Vergara, el club ganó dos de Liga MX, la más reciente en 2017, cuando su apuesta por el técnico Matías Almeyda rindió frutos y levantaron el trofeo de campeones y en el 2006 bajo las órdenes de José Manuel de la Torre.

Además de dos trofeos de Copa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf que le dio el pase al Mundial de Clubes, en lo que fue la primera participación en la historia del Rebaño. Si hablamos de logros internacionales, se suma el llegar a una Semifinal y una final de Copa Libertadores, la cual perdieron contra el Internacional de Porto Alegre de Brasil.

Desde su muerte en el 2019, Amaury Vergara tomó las riendas del club. En su primer año contrató múltiples refuerzos, incluido a Ricardo Peláez como director deportivo. Lo único que no cambió fue el objetivo: volver a llevar a Chivas a lo más alto del futbol mexicano, pero al no haber los resultados esperados de cara al Torneo Clausura 2023 su apuesta fue por Fernando Hierro y el técnico ser Veljko Paunović. En su cuenta de Instagram el joven empresario dedicó unas emotivas palabras a su padre.

“Hoy son tres años. Siempre tuvo claro el significado de trascender y lo escuchábamos explicar lo mismo cada que le preguntaban qué pasaría si él faltaba. “Es su bronca no la mía”. Lo decía quien preparó a una gran cantidad de líderes para ser independientes y crecer por sus propios medios; lo decía quien no dudaba en brindar una oportunidad a quien se la pedía de corazón; lo decía quien forjó un fuerte ejemplo de no tener miedo; lo decía quien dedicó su vida a enseñar a las personas a creer en si mismas", fue parte de lo que escribió.