Parecía insostenible la relación entre Miguel Ponce y las Chivas de Guadalajara, ya que el funcionamiento del lateral izquierdo había venido a menos en los años recientes y sobretodo su actitud en muchos partidos no convencía del todo, por tal motivo terminó su contrato con el conjunto rojiblanco y ahora busca nuevas oportunidades donde los Pumas de la UNAM han sonado para enrolarlo en su plantila.

Las buenas noticias llegaron rápido para el jugador que estuvo por 15 años en dos etapas distintas con el Rebaño Sagrado, debido a que anteriormente salió para jugar con Necaxa y Toluca y después regresó a la Perla Tapatía, pero en esta ocasión parece que al menos en los siguientes tres años no tendrá cabida en la institución con el nuevo proyecto que comanda Fernando Hierro.

El reportero del portal Dale Azul y Oro con información de los Pumas UNAM para Bolavip: Brian Sales, adelantó en su cuenta de Twitter que el Pocho está en la agenda de los universitarios: "Miguel Ponce es una opción, pero no para la lateral derecha, es lateral izquierdo de toda la vida. Ante la salida de (Efraín) Velarde y la posible baja de Jerónimo (Rodríguez), es una opción, pero no está cerrado. Actualmente es jugador libre".

El equipo que no es grande y también se interesa en Ponce

Pero este viernes informes de Alex Ramírez de Azteca Deportes Jalisco dio a conocer que otro equipo que buscará a Miguel Ponce son los Gallos Blancos de Querétaro, escuadra que ha tenido muchos problemas financieros y deportivos desde que en marzo pasado se suscitó una tragedia con el enfrentamiento de inadaptados locales y los de Atlas, y que concluyó con un saldo de cientos de lesionados y el veto por un año sin afición en las gradas.

“Querétaro es uno de los interesados en contar con los servicios de Miguel Ponce, quien es dueño de sus derechos federativos. Analiza otras opciones pero Gallos levanta la mano”, fue lo que publicó el comunicador. La realidad es que oportunidades no le van a faltar a Ponce, no obstante, si no es en Pumas, el defensor parece que estará muy lejos de volver a un club grande, al menos en el futuro cercano.

