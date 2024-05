El mediocampista del Guadalajara no olvida la Final perdida con Tigres, pero advirtió que ya no sienten dolor, sino motivación.

La actual generación de jugadores de Chivas sigue sufriendo por la increíble manera en que se les escapó el título en el Clausura 2023; sin embargo, Fernando Beltrán reveló que hay otra situación que generó malestar internamente: el campeonato del América un semestre después.

El Nene reconoció que la derrota sufrida frente a Tigres en ese duelo en mayo del 2023 sigue calando, aunque ahora el plantel ha tratado de convertir ese sentimiento en un combustible para repetir la sensación de estar en una Final, aunque en esta ocasión sí ganarla.

“Fue muy dolorosa esa Final, porque se nos fue en 20 minutos y fue totalmente tema de nosotros, no hubo nada de planteamiento o de que pudimos haber metido línea de 10 o de 5. Fue más el tema de querer ser campeón en esos últimos 20 minutos. Ya lo teníamos y decir que no nos lo quiten. Ya no es dolor de tristeza de ¿a ver si nos vuelve a pasar’, sino dolor de motivación, de querer volver a sentir esa parte.

“Es también doloroso para nosotros. Esa es la otra parte, nos inyectó de decir que nosotros la tuvimos (la copa). Y ellos la tuvieron y la ganaron (América) Eso nos tiene todavía con más coraje de querer hacerlo (ser campeón)”, declaró el Nene a Fox Sports.

En el Guadalajara están ansiosos y urgidos por conseguir el ansiado campeonato número 13, el cual se ha convertido en una obsesión en la plantilla, sobre todo tras la llegada de Chicharito, a quien el propio Beltrán lo considera “el mejor refuerzo” por inyectarles esa hambre de coronarse.

¿Cuándo se jugarán los partidos entre Chivas y Toluca por la Liguilla?

Por fin se definieron a los ocho equipos que pelearán por el título del Clausura 2024, en donde se confirmó que Chivas se medirá al Toluca el próximo miércoles 8 de mayo en la cancha del Estadio Akron en punto de las 19:05 horas, mientras que la Vuelta en el Nemesio Diez será el sábado 11 de mayo a las 20:10 horas.