El guardameta no entra en los planes a fututo del Atlanta United y por ello decidieron no hacer válida la opción de compra para la próxima campaña.

Fue un día de muchas novedades en el mundo del Club Guadalajara, donde no solo reportaron los jugadores a los exámenes médicos para iniciar la Pretemporada en los siguientes días para el Torneo Clausura 2023, también se informó acerca del primer “refuerzo” que de manera oficial se puede considerar para el estratega Veljko Paunović, quien por fin conoció a su plantilla.

El Atlanta United no hizo efectiva la compra del atacante Ronaldo Cisneros, quien militaba con el equipo de la MLS a préstamo con opción a compra, sin embargo decidieron abrirle la puerta para regresara al Rebaño Sagrado y con ello busque un lugar dentro de la plantilla del técnico serbio que por el momento se dará la oportunidad de conocer a todos sus jugadores disponibles.

Pero el delantero no fue el único mexicano que no será tomado en cuenta por Atlanta, ya que también se dio a conocer que el guardameta Raúl Gudiño no terminó por llenarle el ojo al entrenador Gonzalo Pineda para permanecer en la institución, no obstante, su situación es distinta a Cisneros, ya que no tendrá que reportar con Chivas en los siguientes días.

¿Por qué Gudiño no volverá a Chivas?

El portero de 26 años no ha vivido un buen año a nivel deportivo, ya que no solo perdió la titularidad con Miguel Jiménez, también salió de Guadalajara porque no quiso seguir en la banca y tampoco le ofrecieron una extensión de contrato con las peticiones que solicitó a la dirigencia, entonces comandada por Ricardo Pelaéz en la dirección deportiva hace unos meses.

Encuesta ¿Raúl Gudiño merece otra oportunidad en Chivas? ¿Raúl Gudiño merece otra oportunidad en Chivas? Sí, es buen arquero Yo creo que no YA VOTARON 83 PERSONAS

En este sentido, Gudiño se arregló con Atlanta United con la finalidad de quedarse mucho tiempo en la MLS, pero la realidad es otra, al menos en dicho club. Pero no vuelve al Rebaño porque su carta le pertenece, es decir, ya no es propiedad de los tapatíos, así que no hay una sola razón para que sea considerado por el técnico Paunović ni por Fernando Hierro, incluso la portería luce como la posición que seguramente no sufrirá modificaciones respecto a la campaña pasada con Jiménez como titular y el canterano José Raúl Rangel como segundo portero.

