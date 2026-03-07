Chivas se enfrenta esta noche al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, uno de los partidos más intensos del futbol mexicano y que siempre está rodeado de una gran rivalidad antes, durante y después del encuentro. Sin embargo, en esta ocasión quien parece llegar con mayor confianza es el Guadalajara, pues incluso desde sus Fuerzas Básicas ya comenzaron las burlas hacia su rival de la ciudad.

Una de las bromas más recurrentes de los aficionados rojiblancos hacia el Atlas tiene que ver con la ubicación de sus instalaciones deportivas, ya que estas no se encuentran dentro de Guadalajara, sino en Nextipac. Por este motivo, desde hace tiempo las redes sociales relacionadas con Chivas suelen referirse a los rojinegros como “el equipo de Nextipac”. Ahora, debido a que los partidos de Fuerzas Básicas se disputan en las instalaciones de los clubes y no en los estadios, esta burla volvió a tomar fuerza en la previa del duelo.

Fue a través de la cuenta oficial de Fuerzas Básicas de Chivas donde apareció el trolleo. En sus redes sociales compartieron una publicación mostrando su llegada al partido contra Atlas con una captura de pantalla del GPS, donde se apreciaba la distancia entre Guadalajara y la Academia rojinegra. El mensaje que acompañó la imagen decía: “Ya vamos de camino de Guadalajara a Nextipac para disputar el Clásico Tapatío”, desatando reacciones entre los aficionados.

Ahora solo queda esperar a lo que ocurra esta noche en el terreno de juego, cuando ambos equipos se enfrenten en el Estadio Jalisco, considerado la segunda casa del Guadalajara. Será ahí donde se conocerá al ganador de una nueva edición de esta intensa rivalidad entre los dos clubes jaliscienses.

¿A qué hora juegan Chivas y Atlas su partido del Clausura 2026?

Chivas y Atlas disputarán su partido correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 la noche de este sábado 7 de marzo a las 7:05 pm. Aunque el encuentro se jugará en el Estadio Jalisco, considerado la segunda casa del Guadalajara, el local administrativo será el conjunto rojinegro, por lo que la transmisión estará a cargo de Televisa, TUDN y ViX, ofreciendo varias opciones para que los aficionados puedan seguir el Clásico Tapatío.