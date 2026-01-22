Chivas Femenil atraviesa un gran momento deportivo en este arranque del Clausura 2026. Este miércoles, las rojiblancas vencieron a Querétaro para sumar su tercer triunfo del torneo, resultado que, combinado con el empate ante Cruz Azul, las tiene en lo más alto de la Tabla General, ubicándose en el cuarto lugar únicamente por diferencia de goles.

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias para el Guadalajara. Este jueves, el Club Puebla Femenil anunció oficialmente que su partido ante Chivas cambiará de sede, ya que no se jugará en el Estadio Cuauhtémoc como estaba previsto originalmente, sino en un deportivo, situación que vuelve a alterar la logística del equipo rojiblanco.

Este movimiento representa el tercer cambio de sede que enfrenta Chivas Femenil en lo que va del Clausura 2026. El primero se dio en la Jornada 2 ante Cruz Azul, cuando el partido tuvo que moverse por la salida de La Máquina del Olímpico Universitario. Posteriormente, en la Jornada 3 frente a Santos, el propio Guadalajara decidió cambiar la sede y jugar en el Estadio Jalisco debido a los trabajos en el Akron rumbo al Mundial.

¿Qué tiene que ver Cruz Azul en los cambios de sede de Chivas Femenil?

El partido de la Jornada 2 ante Cruz Azul cambió de sede porque, como se ha informado, La Máquina dejó de jugar en el Estadio Olímpico Universitario para el Clausura 2026. Esto obligó a mover a sus dos equipos: el varonil se trasladó al Estadio Cuauhtémoc en Puebla, mientras que el femenil pasó al Estadio Centenario en Cuernavaca, provocando el primer ajuste para Chivas.

Por otro lado, el cambio de sede para el duelo de la Jornada 5 ante Puebla también tiene a Cruz Azul como responsable indirecto. Desde que los cementeros juegan en el Cuauhtémoc, la cancha ha presentado daños importantes por la alta carga de partidos, situación que incluso ya ha provocado lesiones de gravedad. Ante esto, la directiva camotera habría optado por mover el encuentro ante Chivas para poder trabajar en la recuperación del césped del estadio.