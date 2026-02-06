Chivas visitará la noche de este viernes a Mazatlán para disputar el partido correspondiente a la Jornada 5, un encuentro en el que el Guadalajara buscará mantener su paso perfecto y conseguir su quinta victoria consecutiva, luego de haber ganado los cuatro primeros compromisos del Clausura 2026.

Más allá de la racha positiva, existe una motivación adicional, quizá de menor peso deportivo pero con gran carga simbólica. Este será el último partido que Chivas dispute ante Mazatlán y también la última vez que lo haga en ese estadio, por lo que el Rebaño Sagrado quiere cerrar con broche de oro los enfrentamientos ante los Cañoneros.

Chivas visitará por última vez al Mazatlán.

Al finalizar el Clausura 2026, la franquicia de Mazatlán desaparecerá para dar paso al regreso del Atlante a la Primera División. Con ello se pondrá fin al breve paso de los Cañoneros por el máximo circuito, una etapa que comenzó tras la desaparición de la histórica franquicia de Morelia hace seis años.

Los antecedentes entre ambos equipos quedarán marcados por una clara ventaja para Chivas. De los 11 partidos disputados entre Guadalajara y Mazatlán, seis han sido victorias rojiblancas y tres empates, con apenas dos triunfos para los Cañoneros, un balance que podría inclinarse aún más tras el duelo de esta noche, donde el Rebaño parte como favorito.

Chivas y Mazatlán llegan a su partido con realidades totalmente opuestas

Las realidades de ambos clubes no podrían ser más distintas. Chivas es líder de la tabla general con cuatro victorias en cuatro partidos, mientras que Mazatlán ha perdido todos sus encuentros y es el único equipo del Clausura 2026 que no ha sumado un solo punto. Por ello, y sin demeritar al rival, se espera una victoria rojiblanca en el Estadio El Encanto.