El 6 de agosto de 2006 es una fecha que recordarán muchos aficionados de las Chivas de Guadalajara. No precisamente por la obtención de un título u alguna hazaña memorable, sino porque aquella vez el Rebaño debió hacer frente a un hecho atípico como el de disputar dos partidos en un mismo día. En cuestión de horas, el conjunto tapatío se midió ante Toluca y Barcelona.

Sobre el inicio del certamen de la Liga MX, el Guadalajara ya tenía agendado un atractivo amistoso frente al FC Barcelona, considerado por ese entonces el mejor equipo del mundo. Ronaldinho, Lionel Messi, Samuel Eto’o y un emergente Giovani Dos Santos integraban aquel equipo repleto de figuras, al que sin dudas despertaba mucha expectativa enfrentar.

Sin embargo, tras la publicación del calendario de la Liga MX, se confirmó que el Rebaño debería visitar ese mismo día a Toluca en el Estadio Nemesio Diez. En aquel semestre posterior al Mundial de Alemania, no había demasiadas fechas disponibles, por lo que los Diablos Rojos no aceptaron la reprogramación del encuentro y en definitiva, sacaron provecho de la situación.

Toluca 1-0 Chivas: Los juveniles rojiblancos estuvieron a la altura

En el primero de los dos partidos del 6 de agosto, por el Apertura 2006, Chivas se presentó en el Nemesio Diez con una alineación improvisada y repleta de juveniles. La decisión que se tomó fue la de dividir la plantilla para poder cumplir con ambos compromisos. “Fue mi primer partido como registrado en Primera División. Había debutado en 2005, pero no estaba registrado en el primer equipo. Nos avisaron que unos iban a jugar vs. Toluca y otros vs. Barcelona”, recuerda Omar Esparza en diálogo con Rebaño Pasión, pues fue uno de los que integró la línea defensiva ante los Diablos Rojos, con apenas 18 años.

Aquel día, Chivas salió al Nemesio Diez con la siguiente alineación: Luis Michel; José Patlán, Jonny Magallón, Héctor Reynoso, Patricio Araujo y Omar Esparza; Sergio Ávila, Gonzalo Pineda, Emilio López; Alberto Medina y Edwin Borboa. El Rebaño promedió una media de 22,7 años de edad, ante una plantilla rival con muchas figuras como Hernán Cristante, Paulo Da Silva, Ariel Rosada, Sinha, Bruno Marioni y Vicente Sánchez.

José Patlán en plena marca ante Vicente Sánchez. El defensor completó un total de 28 encuentros con el Rebaño. (Imago)

Pese a los contratiempos, el improvisado equipo rojiblanco compitió de buena manera, a tal punto de que Toluca recién consiguió abrir el marcador en la segunda mitad, por intermedio de un cabezazo de Bruno Marioni. El Rebaño hizo frente a la situación y varios juveniles tuvieron la chance de sumar minuto con el primer equipo.

Chivas 1-1 Barcelona: Igualdad ante el campeón europeo

Enfrentar al FC Barcelona era algo muy importante para el Rebaño Sagrado, pues los blaugranas eran en aquel entonces bicampeones de España y vigentes campeones europeos. Chivas le dio prioridad a aquel encuentro disputado en el Memoriam Coliseum de Los Ángeles, frente a una multitud de 92.000 espectadores, lo cual habla de la trascendencia que tuvo aquel partido para la región.

Chivas formó en ese compromiso con Oswaldo Sánchez; Diego Martínez, Francisco Rodríguez, Mejía, Javier Ledesma; Manuel Sol, Juan Pablo Rodríguez, Ramón Morales; Adolfo Bautista, Sergio Santana y Omar Bravo. Por su parte, el entrenador neerlandés Fran Rijkaard utilizó a varias de sus figuras. Barcelona formó con Valdés; Belletti, Márquez, Puyol, Sylvinho; Edmílson, Jordi Gómez, Van Bommel; Esquerro, Giuly y Eto’o. En el segundo tiempo ingresó la gran estrella, el jugador al que todos querían ver: Ronaldinho Gaúcho.

Ledesma, Estrada y Sol juntan fuerzas para frenar a Ronaldinho. (Getty Images)

Como se esperaba, Barcelona llevó las riendas del encuentro mediante su juego de mucha posesión de balón. Los blaugranas no habían tenido problemas para vencer anteriorente por 3-0 a Tigres UANL. Aún así, el Rebaño tuvo sus chances con un cabezazo de Francisco Rodríguez y un remate de Omar Bravo bien contenido por Valdés. En el complemento, el ingresado Eidur Gudjohnsen abrió el marcador venciendo a Alfredo Talavera, quien había reemplazado a Oswaldo.

Cuando parecía que los culés se quedaban con la victoria, llegó la gran explosión en el Memoriam Coliseum. Diego Martínez apareció sólo en el área rival y con un cabezazo decretó el 1-1 a los 83′ de partido. El Rebaño, entonces, sacó un valioso empate ante uno de los conjuntos más potentes de la historia.

No se los quería perder: Chepo de la Torre dirigió ambos encuentros

Apenas se supo que el calendario superponía dos partidos en un mismo día, José Manuel de la Torre afirmó que haría todo lo posible por estar presente en ambos. Y así fue. El Chepo primero dirigió a los juveniles que visitaron el Nemesio Diez y tuvieron una buena actuación pese a la derrota. Mientras todos se disponían para regresar a la CDMX, De la Torre tenía otros planes: volar de inmediato a Los Angeles. En otra situación atípica, el entrenador llegó 15 minutos tarde al amistoso internacional, aunque en definitiva cumplió su cometido de estar presente en ambos encuentros para hacerse cargo de la dirección técnica.