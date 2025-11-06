El Apertura 2025 entra en su etapa decisiva y este fin de semana, las categorías juveniles del Club Deportivo Guadalajara definirán su futuro en el torneo. De cara a la última jornada de la fase regular, varios equipos tienen chances de clasificar a la Liguilla, por lo que te contamos qué resultados necesitan cada uno para avanzar a la siguiente instancia.
VARONIL
- Sub-15: Ya está clasificado. Marcha líder y buscará asegurar ese lugar.
- Sub-17: Ya está eliminado. Terminó en 5º lugar de su grupo con 21 puntos.
- Sub-19: Tiene que ganar y esperar resultados. De momento marcha 9º, pero sólo un punto por debajo de Tigres, América y Pumas.
- Sub-21: Panorama difícil. Va en 10º lugar: debe ganar y esperar varios resultados favorables.
FEMENIL
- Sub-19: Clasificación prácticamente asegurada, aunque puede caer el 3º al 4º lugar si no gana a Monterrey.
Tapatío ya está eliminado
Por su parte, aunque resta una jornada para concluir la fase regular de la Liga de Expansión, el Tapatío ya no tiene chances de avanzar a la próxima instancia. El Filial dirigido por Arturo Ortega se ubica en 12º lugar, a seis puntos de los puestos de clasificación, por lo que sólo buscará cerrar con honor en su último partido ante Dorados.