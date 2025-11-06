El Apertura 2025 entra en su etapa decisiva y este fin de semana, las categorías juveniles del Club Deportivo Guadalajara definirán su futuro en el torneo. De cara a la última jornada de la fase regular, varios equipos tienen chances de clasificar a la Liguilla, por lo que te contamos qué resultados necesitan cada uno para avanzar a la siguiente instancia.

VARONIL

Sub-15: Ya está clasificado. Marcha líder y buscará asegurar ese lugar.

Sub-17: Ya está eliminado. Terminó en 5º lugar de su grupo con 21 puntos.

Sub-19: Tiene que ganar y esperar resultados. De momento marcha 9º, pero sólo un punto por debajo de Tigres, América y Pumas.

Sub-21: Panorama difícil. Va en 10º lugar: debe ganar y esperar varios resultados favorables.

Pepe Meléndez y compañía tienen difícil la clasificación a la Liguilla de la Liga MX Sub-21 (Imago7)

FEMENIL

Sub-19: Clasificación prácticamente asegurada, aunque puede caer el 3º al 4º lugar si no gana a Monterrey.

El Femenil Sub-19 ha hecho una gran campaña y ya está prácticamente clasificado (Imago7)

Tapatío ya está eliminado

Por su parte, aunque resta una jornada para concluir la fase regular de la Liga de Expansión, el Tapatío ya no tiene chances de avanzar a la próxima instancia. El Filial dirigido por Arturo Ortega se ubica en 12º lugar, a seis puntos de los puestos de clasificación, por lo que sólo buscará cerrar con honor en su último partido ante Dorados.