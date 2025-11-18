En los planes de Gabriel Milito para reforzar a Chivas en 2026 aparece un perfil muy específico: un central con pie educado, capaz de iniciar las jugadas con calidad y ejecutar pases largos con precisión. Dentro de las tres incorporaciones que habría solicitado, ese rol lo encaja a la perfección Eduardo Águila, defensa del Atlético San Luis, quien se ha convertido en una de las opciones más mencionadas en las últimas semanas y que, aparentemente, estaría muy cerca de convertirse en refuerzo del Rebaño.

La gran incógnita es cómo podría encajar Águila en el Guadalajara, especialmente considerando que, antes de la lesión de Diego Campillo, la línea de tres habitual del equipo estaba conformada por José Castillo, Luis Romo y el propio Campillo. En ese sentido, Águila tendría que aportar algo distinto a lo que actualmente ofrecen los centrales del club para justificar su llegada y competir por un lugar.

Eduardo Águila es un futbolista con proyección y margen de crecimiento, pero todavía un proyecto que necesita seguir puliéndose. Si lo comparamos con los defensas que hoy tiene Chivas, no destaca por encima de ellos en ninguna métrica, siendo su mayor fortaleza el porcentaje de pases hacia adelante, precisamente uno de los atributos que Milito habría solicitado para reforzar la salida de balón del equipo.

Analizado frente a otros centrales Sub-25, Águila muestra tendencia a generar juego más que a ser un zaguero puramente defensivo. Se le reconoce por los pases en profundidad completados y por figurar entre los más altos en regates exitosos, pases clave y envíos al área, cualidades que lo acercan al perfil que busca el cuerpo técnico rojiblanco.

Eduardo Águila tendrá que esforzarse para ganarse la titularidad en Chivas

En caso de concretarse su llegada para el Clausura 2026, Chivas cumpliría la petición de Milito al sumar a un central con buena visión de juego y técnica para construir desde atrás. A partir de ahí, será labor del entrenador y del propio jugador pulir las carencias defensivas para convertirlo en un zaguero más completo y que realmente aporte al Guadalajara en su objetivo de pelear por títulos.