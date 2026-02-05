Chivas atraviesa un gran momento tanto en lo colectivo como en lo individual, con varios de sus futbolistas destacando desde el arranque del Clausura 2026. Entre ellos aparecen Armando González y Daniel Aguirre, quienes están en el Top 5 de goleadores al momento con 3 y 2 anotaciones respectivamente. Este escenario ha despertado la curiosidad de muchos, pues la principal competencia de la Hormiga podría estar dentro del propio vestidor rojiblanco.

Para Daniel Aguirre, el inicio del torneo no ha podido ser mejor. A pesar del regreso de Diego Campillo, quien era el titular natural en la defensa central, el zaguero ha logrado mantenerse en el once inicial gracias a su rendimiento. En ese contexto, durante una entrevista reciente con Omar Villarreal, Aguirre fue cuestionado sobre la posibilidad de seguir aportando goles y hasta pelearle el liderato de goleo al propio Armando González.

La pregunta de Villarreal fue directa: “Le estás compitiendo a la Hormiga González por el Título de Goleo, en una de esas… (se lo quitas)”. Ante esto, Aguirre solo sonrió y respondió con total humildad: “La Hormiga está haciendo muy bien las cosas. Es un chico muy dedicado a lo que quiere, a mí me sorprendió cuando llegué a Chivas cómo hace las cosas muy bien. Tiene un futuro muy grande”, dejando claro el respeto y la admiración que existe entre ambos.

De hecho, Aguirre ya ha sido parte directa de los goles de González, colaborando con asistencias en partidos anteriores. Esto confirma que en el Guadalajara no importa quién anote, siempre y cuando los goles sirvan para sumar triunfos. Un reflejo claro del buen ambiente que se vive en el vestidor y de cómo cada jugador tiene bien definidos los objetivos colectivos por encima de los individuales.

Daniel Aguirre volvería a ser titular en el Mazatlán vs Chivas

Gabriel Milito no ha movido su alineación en las primeras cuatro jornadas del Clausura 2026, ni siquiera en escenarios de doble jornada o con jugadores convocados a la Selección Mexicana. Por ello, todo apunta a que el técnico argentino mantendrá la misma base este viernes en la visita a Mazatlán, lo que le daría nuevamente la titularidad a Daniel Aguirre, quien sigue respondiendo con hechos a la confianza del cuerpo técnico.