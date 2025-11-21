Chivas atraviesa días decisivos mientras afina cada detalle para enfrentar a Cruz Azul en los Cuartos de Final del Apertura 2025, una serie que promete ser una de las más exigentes de toda la Liguilla. Con el regreso de los seleccionados nacionales y el plantel ya trabajando completo en Verde Valle y el Estadio Akron, el enfoque está totalmente puesto en lo físico y lo táctico para llegar en óptimas condiciones a los partidos clave.

La cuenta oficial de Chivas presumió los autos de los jugadores.

Sin embargo, la mañana de este viernes el tema deportivo quedó momentáneamente de lado, luego de que la cuenta oficial de Chivas en Twitter publicara fotografías de los jugadores llegando al Estadio Akron en autos de lujo, previo a la sesión de entrenamiento encabezada por Gabriel Milito. Aunque la intención parecía inofensiva y hasta estilizada, la reacción de la afición fue inmediata y llena de cuestionamientos.

Las respuestas a las publicaciones se polarizaron con rapidez: una parte de la afición consideró que mostrar los vehículos personales podía poner en riesgo la seguridad de los jugadores, señalando directamente al Club por una decisión que calificaron de imprudente. Al mismo tiempo, otros seguidores defendieron que no había nada de malo en presumir el estilo de vida de los futbolistas, pero coincidieron en que no era el mejor momento para hacerlo.

La afición se mostró en contra de las fotos.

La polémica creció lo suficiente para que, tanto la cuenta oficial de Chivas en español como la versión en inglés, eliminaran las publicaciones apenas un par de horas después. Esta reacción fue interpretada por la mayoría como un reconocimiento de que la decisión no había sido la más adecuada, lo que ayudó a calmar los ánimos y evitar que el debate siguiera escalando dentro de la afición rojiblanca.

Los jugadores de Chivas han entrenado intensamente para los Cuartos de Final

Pese al revuelo generado, en el entorno del Guadalajara todo vuelve a centrarse en lo verdaderamente importante: la preparación para los Cuartos de Final ante Cruz Azul. El equipo continúa con sesiones de alta intensidad, trabajos tácticos específicos y dobles jornadas que reflejan el compromiso que Gabriel Milito ha logrado imprimir en el plantel, con la mira puesta en firmar una Liguilla histórica para el Rebaño.