Dentro de la alegría que significó el triunfo ante el América, el Club Deportivo Guadalajara lamentó la lesión de Roberto Alvarado. Quien marcó el 0-1 parcial del partido que terminó 1-2 a favor de Chivas tuvo que ser sustituido. El Piojo sufrió una fea lesión en su tobillo derecho por el campo de juego que le jugó una mala pasada.

Desde la comunicación oficial no revelaron cuál es la lesión del extremo. Sin embargo, el periodista José María Garrido reveló en Claro Sports que se trataría de un esguince. De esta manera, su presencia en el partido contra Tigres UANL del próximo miércoles está en duda.

Si en efecto se trata de un esguince, sería prácticamente imposible que solo 4 días después esté disponible para jugar. No obstante, el partido contra los felinos es de suma importancia, ya que servirá para sincerar la realidad y la cosecha de puntos de Chivas porque se trata de un partido pendiente.

La jornada 1 fue pospuesta por las refacciones a las que estaba siendo sometido el Estadio Akron. Además, en caso de conseguir un triunfo se consolidará la confianza que el Rebaño Sagrado alcanzó por vencer al América. Sumar de a 3 es imperioso para los de Gabriel Milito porque se mantienen lejos de la zona de liguilla.

Santiago Sandoval y Richard Ledezma emergen como posibles reemplazos de Roberto Alvarado

Quien ingresó por Roberto Alvarado en el minuto 33 del segundo tiempo del Clásico Nacional fue Santiago Sandoval. De esta manera, el joven predilecto del director técnico es una opción si el Piojo no llegar a jugar contra Tigres. Richard Ledezma también podría ingresar sin que signifique que sea en desmedro de Miguel Gómez, aunque sería un planteo más conservador.